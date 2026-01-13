Fernando Alonso y Aston Martin tendrían un factor que los puede poner a la par de Mercedes en la pelea por el título de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Según información revelada por Grada3, el equipo del bicampeón del mundo tiene una clave para la siguiente campaña de la máxima categoría, muy importante para pelear el campeonato.

Esto fue lo que reportaron: "Aramco, y Aston Martin y Alonso, parecen partir con cierta ventaja en el desarrollo de combustible sintético para la nueva era de la Fórmula 1. Esto es debido a que las pruebas primerizas que se hicieron con la FIA sobre la nueva gasolina las aportaron ellos.

"Además, a día de hoy suministran el combustible sintético a F2 y F3. Ahora quieren hacer valer esa experiencia en Fórmula 1 con Aston Martin y Honda. La expectativa es que consigan proporcionar a Honda un combustible de alta capacidad calórica, que de algunos caballos más de potencia que la competencia, según aseguran desde Italia.

"Esos caballos extra podrían compensar, por ejemplo, la ventaja con la que parecen contar otros equipos con motor Mercedes con la famosa relación de compresión de sus motores. Si Aramco rinde como se especula, ya habría tablas.

"Recordar que Honda ha sido la referencia en cuanto al motor en los últimos años en el Gran Circo junto a Red Bull y, aunque la firma japonesa se ha visto sorprendida por el ‘truco’ de Mercedes y Red Bull con la relación de compresión del motor, tienen muchas áreas en las que pueden recuperar ese déficit", aseguraron.

Relacionado: El RÉCORD de Carlos Sainz que NI HAMILTON NI ALONSO tienen

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!