El RÉCORD de Carlos Sainz que NI HAMILTON NI ALONSO tienen

Carlos Sainz tiene un récord ni Fernando Alonso o Lewis Hamilton pueden presumir en la Fórmula 1.

El corredor español es reconocido como el único piloto de Ferrari que logró conseguir un podio en una carrera principal de la máxima categoría en el último fin de semana que corrió para la Scuderia.

Ni siquiera corredores como Alonso, bicampeón del mundo, o Sebastian Vettel, cuatro veces ganador del Campeonato de Pilotos, han logrado. Quedará por ver si Charles Leclerc lo consigue antes de su salida del equipo rojo.

Recordar que la salida de Carlos de Ferrari fue porque decidieron no renovar su contrato gracias a que apareció la oportunidad de fichar a Hamilton. Al final, Sainz terminó en Williams, pero obtuvo un podio en el Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1, algo que Lewis Hamilton no pudo hacer.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

