close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Fernando Alonso, Carlos Sainz, 2024, Social

El RÉCORD de Carlos Sainz que NI HAMILTON NI ALONSO tienen

El RÉCORD de Carlos Sainz que NI HAMILTON NI ALONSO tienen

Aloisio Hernández
Fernando Alonso, Carlos Sainz, 2024, Social

Carlos Sainz tiene un récord ni Fernando Alonso o Lewis Hamilton pueden presumir en la Fórmula 1.

El corredor español es reconocido como el único piloto de Ferrari que logró conseguir un podio en una carrera principal de la máxima categoría en el último fin de semana que corrió para la Scuderia.

Ni siquiera corredores como Alonso, bicampeón del mundo, o Sebastian Vettel, cuatro veces ganador del Campeonato de Pilotos, han logrado. Quedará por ver si Charles Leclerc lo consigue antes de su salida del equipo rojo.

Recordar que la salida de Carlos de Ferrari fue porque decidieron no renovar su contrato gracias a que apareció la oportunidad de fichar a Hamilton. Al final, Sainz terminó en Williams, pero obtuvo un podio en el Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1, algo que Lewis Hamilton no pudo hacer.

Relacionado: La VERDADERA diferencia entre Hamilton y Verstappen

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

2135 votos

Relacionado

Fernando Alonso Carlos Sainz Lewis Hamilton

Últimas Noticias

El RÉCORD de Carlos Sainz que NI HAMILTON NI ALONSO tienen
Ferrari

El RÉCORD de Carlos Sainz que NI HAMILTON NI ALONSO tienen

  • hace 16 minutos
F1 Hoy: Fernando Alonso cumple el sueño de Newey; Venden Ferrari de Schumacher; Checo Pérez exhibe a Max
Formula 1

F1 Hoy: Fernando Alonso cumple el sueño de Newey; Venden Ferrari de Schumacher; Checo Pérez exhibe a Max

  • 3 hours ago
REVELADO: La razón por la que la vida después de Hamilton será MUY DIFÍCIL en Ferrari
Ferrari

REVELADO: La razón por la que la vida después de Hamilton será MUY DIFÍCIL en Ferrari

  • Hoy 07:54
La gran debilidad de Hamilton podría ACABAR con su carrera en F1
Ferrari

La gran debilidad de Hamilton podría ACABAR con su carrera en F1

  • Hoy 07:46
Exigen el RETIRO adelantado de Hamilton de la F1
Ferrari

Exigen el RETIRO adelantado de Hamilton de la F1

  • Hoy 07:29
Comparan a Verstappen con Senna y NO es por buen piloto
Formula 1

Comparan a Verstappen con Senna y NO es por buen piloto

  • Hoy 07:20
MÃ¡s noticias

Más leído

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
7.500+ views

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin

  • 3 enero
 Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
4.000+ views

Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso

  • 3 enero
 ¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
2.500+ views

¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes

  • 5 enero
 Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
2.500+ views

Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher

  • 7 enero
 Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine
2.500+ views

Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine

  • 7 enero
 BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
2.500+ views

BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso

  • 24 diciembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x