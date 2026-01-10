close global

﻿
Lewis Hamilton and Max Verstappen

La VERDADERA diferencia entre Hamilton y Verstappen

La VERDADERA diferencia entre Hamilton y Verstappen

Aloisio Hernández
Lewis Hamilton and Max Verstappen

David Coulthard se pregunta si Lewis Hamilton ha perdido ese toque que lo convirtió en leyenda. El expiloto de Fórmula 1 señala que el siete veces campeón mundial ya no muestra el nivel al que estábamos acostumbrados y lo comparó con Max Verstappen.

Durante el podcast The Red Flag, David Coulthard tuvo que elegir entre Hamilton y Max Verstappen. “Sabes cuándo Max está en forma y cuándo no, por eso opto por Verstappen”, afirmó.

Reconoce lo difícil que resulta comparar a ambos, especialmente recordando a Hamilton en la cima de su carrera, pero duda que el británico siga alcanzando ese nivel máximo.

El expiloto continúa: “Puede sonar polémico viniendo de alguien como yo, pero así es como se siente. Los grandes suelen superar a sus compañeros de equipo, y en los últimos años, si mal no recuerdo, Hamilton no lo ha hecho frente a George, ni parece haberlo conseguido contra Charles.”

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Más noticias

