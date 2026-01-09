BLOQUEAN al reemplazo de Lewis Hamilton en Ferrari

La estrella de la F1 que muchos veían como la posible alternativa para sustituir a Lewis Hamilton en Ferrari podría encontrarse con serios obstáculos para alcanzar su meta.

Mientras la colaboración entre Haas y Toyota se fortalece, el campeón mundial de 1997, Jacques Villeneuve, advierte que los vínculos entre el escudería estadounidense y Ferrari podrían desvanecerse.

En el High Performance Podcast, Villeneuve se refirió a Bearman y afirmó que, aunque el piloto británico está a la espera de una oportunidad en Ferrari, su futuro podría verse comprometido si la relación entre ambos equipos llega a su fin.

Villeneuve expresó: “Si lo analizas bien, Bearman ya es el piloto de Ferrari. Solo precisa que se abra un hueco, pero con Toyota involucrándose cada vez más, la conexión con Ferrari se irá perdiendo con el tiempo.”

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

