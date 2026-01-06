Checo Pérez recuerda el momento en que HUMILLÓ a Ferrari
Sergio Pérez recordó el momento en que dejó muy mal parados a dos pilotos de Ferrari en la F1.
En una entrevista con el programa de YouTube 'Cracks', el corredor nacido en Jalisco dijo lo siguiente: "Un ejemplo para todos los pilotos (Niki Lauda), un gran ejemplo. Y fue una carrera en Monza que arrancaba yo creo en 14, llega cuándo las llantas se desgastaban mucho. Y casi gano la carrera. Acabe en 2do, como a 3s. de Hamilton.
"Hice un carreron. Era piloto de Ferrari, les gane a los Ferraris, en Italia. Yo estaba en la academia de Ferrari. Y entonces en ese momento, normalmente cuando le ganas a los pilotos de Ferrari no eres muy querido en Italia. Pero yo, especialmente con Alonso que estaba peleando el campeonato en ese momento, pues tuve una super carrera.
"Y Niki Lauda se quito la gorra. Me entrego el trofeo y se quito la gorra ante mi, fue un momento muy especial en mi carrera por que, hacerlo en Italia, frente a todos los Tifosis, todos los tifosis estaban felices por mi, no que les había ganado, me veían como parte de su casa y con Niki Lauda entregándome el trofeo en mi segundo año de Formula 1 fue uno de mis mejores momentos", comentó.
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
