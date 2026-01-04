Sergio Pérez y Valtteri Bottas, pareja de pilotos de Cadillac, tendrán su primer enfrentamiento como compañeros de equipo.

First We Feast anunció un nuevo episodio de su famoso programa "Hot Ones" con la aparición de Checo y Bottas. Este show es reconocido por el paso de famosos de gran nivel.

Así hicieron el anuncio del capítulo con el corredor mexicano: "Hot Ones Versus comienza el año con el equipo más nuevo del circuito de F1: ¡Valtteri Bottas y Checo Pérez de CadillacF1!

"¿Sobrevivirán los Checottas al Último Dab? Adivina abajo y sintoniza el próximo martes a la 1 p. m. EST para ver quién se lleva el codiciado Trofeo Chicken Wing!", revelaron.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

