Sergio Pérez se unido a los mensajes para el pueblo de Venezuela tras los eventos de las últimas horas.

El corredor mexicano, quien ha sido el representante latino en la Fórmula 1 por varias décadas, no duda en pronunciarse en sus cuentas oficiales de redes sociales ante eventos de interés público.

Tras los eventos en suelo venezolano de la noche del sábado 3 de enero, Checo dijo lo siguiente en una historia de Instagram: “Hermanos venezolanos, les mando un abrazo con mucho cariño, son un ejemplo de que la fe nunca se pierde", dijo el número 11.

Checo vía Instagram Stories sobre el tema de Velezuela:



“Hermanos venezolanos, les mando un abrazo con mucho cariño, son un ejemplo de que la fe nunca se pierde.”



🤍🤍 pic.twitter.com/KaGmIFyCtq — 𝒌𝒆𝒊 (@checocrispis) January 3, 2026

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!