Tras Sergio Pérez con su salida en 2024, Red Bull reveló ahora un nuevo golpe, pero ahora por parte de Fernando Alonso.

Helmut Marko, asesor del equipo austriaco, contó lo siguiente a Die Welteste: "Queríamos abordar la Fórmula 1 de otra manera. Ganar carreras y campeonatos mundiales parecía un sueño inalcanzable. Nuestro enfoque era diferente al de Mercedes y Ferrari.

"Cuando debutamos en este deporte en 2005, considerábamos un éxito ganar siquiera una carrera. Pero lo más valioso siempre fue la experiencia completa de trabajar en equipo.

"Luego nos dimos cuenta de que teníamos que mejorar también sobre la pista. Nuestro equipo técnico siguió perfeccionando cada detalle, lo que benefició incluso a nuestro chasis", aseguró el experimentado representante de Graz. Poco a poco fuimos ascendiendo en la clasificación del campeonato mundial.

"En un momento, estaba en curso la negociación de un contrato con el bicampeón Fernando Alonso, pero finalmente él no nos tomó en serio. Fue entonces cuando Didi decidió dejar de comprar estrellas para formar las suyas propias.

"Desde ese momento, talentos como Max Verstappen, Yuki Tsunoda, Alexander Albon y Pierre Gasly iniciaron su trayectoria en la Fórmula 1 con Red Bull", reveló.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó y se anunció que Liam Lawson ocuparía el lugar de Pérez en 2025, convirtiéndose en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Tras semanas de especulaciones, el piloto mexicano confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac para el Campeonato Mundial 2026.

