Aston Martin tendría un arma secreta que podría darle a Fernando Alonso la posibilidad de volver a ser campeón.

Mientras los fabricantes de motores se concentran en pequeñas mejoras, como ajustar la relación de compresión y utilizar materiales que aporten caballos de fuerza extra, el socio en combustibles de Aston Martin apuesta por desarrollar gasolina sintética.

Según Motorsport.com, las expectativas en torno a este combustible son altísimas. Aramco, el socio en combustibles de Aston Martin, ha realizado importantes inversiones en investigación sobre el denominado e-fuel.

Según los medios, este innovador combustible posee un elevado poder calorífico, lo que podría traducirse en caballos de fuerza extra en la unidad de potencia Honda. Aunque Aramco opera de manera independiente y no se centra exclusivamente en la Fórmula 1, parte de la compañía pertenece a Lawrence Stroll, propietario de Aston Martin.

Este hecho subraya la conexión estratégica entre la inversión en combustibles y el equipo de F1.

Relacionado: Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!