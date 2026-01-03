Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin

Fernando Alonso ha puesto a temblar a la parrilla de Fórmula 1 de cara al Campeonato Mundial 2026.

Aston Martin ha dado un adelanto de su próximo proyecto junto a Honda a través de las redes sociales, mostrando imágenes del equipo en la fábrica, visiblemente satisfecho con su trabajo.

Aunque la presentación oficial del AMR26 está programada para el 9 de febrero, ya se han compartido avances a través de diversas publicaciones en redes sociales. Una de ellas mostró un clip en el que se escucha únicamente el rugido del motor de Honda.

En otro video, el equipo de Aston Martin y Honda apareció trabajando en la fábrica, donde se encendieron los motores antes de que se mostrara el coche. En la leyenda se leía: “Una nueva era cobra vida. El AMR26 arrancó antes del cierre invernal". Las imágenes capturaron la emoción del personal, que aplaudió y sonrió al ver el arranque del motor.

Relacionado: Fernando Alonso y Carlos Sainz, CRITICADOS por el resto de la F1

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!