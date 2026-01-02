Fernando Alonso y Carlos Sainz, CRITICADOS por el resto de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz fueron criticados por el resto de la parrilla de la Fórmula 1 tras 2025.

Tras concluir la temporada 2025, los 20 pilotos de la parrilla fueron convocados para elegir a sus 10 mejores conductores del año, aunque cuatro se abstuvieron: Hamilton, Lance Stroll, Nico Hulkenberg y Yuki Tsunoda.

La elección del "Piloto del Año" 2025 fue la octava edición de esta votación, aplicándose el sistema actual de puntos de la F1, donde el primer puesto suma 25 puntos y el décimo, 1.

Carlos Sainz alcanzó el sexto lugar en la clasificación de pilotos, mientras que Alex Albon fue reconocido como el octavo mejor conductor de 2025. Fernando Alonso también destacó, ubicándose en el séptimo puesto, dos posiciones por encima de su marca del año anterior.

Si bien Lando Norris se alzó con el trofeo del campeonato de pilotos en 2025, Max Verstappen se impuso en la votación y George Russell completó el podio en tercer lugar.

Oscar Piastri, de McLaren, se ubicó en cuarto lugar, mientras que Charles Leclerc, a pesar de una temporada complicada para Ferrari, consiguió siete podios. Por primera vez, Hamilton quedó fuera del top 10, contrastando con la envergadura de sus compañeros.

En su lugar, los novatos Ollie Bearman e Isack Hadjar irrumpieron en la lista, ocupando el noveno y décimo puesto respectivamente.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

