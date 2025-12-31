ESCÁNDALO: Fernando Alonso saca a la luz un ENORME SECRETO

Fernando Alonso, protagonista de Aston Martin en la Fórmula 1, ha decidido hacer oficial su relación en redes sociales, poniendo fin a meses de rumores sobre su vida sentimental.

Alonso disfruta de la pausa entre temporadas y ha aprovechado Instagram para compartir imágenes junto a su pareja y su querido Aston Martin Valiant. En una publicación, el piloto lució orgulloso junto al imponente coche, resultado de una colaboración especial con la marca, acompañado del comentario: "Paseo de domingo perfecto: Valiant, lo tienes todo."

A medida que avanzaba la galería, la atención se trasladó a su pareja, la periodista española Melissa Jiménez. En una imagen se les ve muy juntos, reflejados en la ventana del Valiant, en un gesto lleno de intimidad y complicidad.

Aunque se rumorea que la relación comenzó en 2023, aún se conocen pocos detalles sobre su vida privada. Es probable que la pareja se haya conocido en el paddock de la F1, ya que Melissa trabaja como reportera para la cadena deportiva DAZN.

La periodista, políglota y comprometida con su carrera, reside actualmente en Mónaco junto a Alonso, y tiene tres hijos de una relación anterior con el futbolista español Marc Bartra.

¿Qué pasó entre Fernando Alonso.y Taylor Swift?

Durante el mes de abril de 2023 circularon rumores de que Fernando Alonso estaría en una relación con Taylor Swift. Al final, resultó ser más una broma de los fanáticos de la Fórmula 1 y de la popular cantante pop. No obstante, el español ha respondido con un guiño.

Inmediatamente después de lograr su tercer podio de la temporada en Australia, Alonso compartió la noticia de que él y Andrea Schlager ya no eran pareja. Casi al mismo tiempo que la relación de Fernando y Schlager llegó a su fin, Taylor Swift y su entonces novio Joe Alwyn también anunciaron su separación.

Los Swifties, que también son fanáticos de la Fórmula 1, comenzaron a establecer una conexión. Por ejemplo, se dice que ciertas letras de la canción 'Style' tratan sobre el asturiano. El piloto de Aston Martin publicó una foto en las redes sociales con 33, el número de victorias que habrá logrado en la categoría reina si logra ganar otro gran premio.

Los fanáticos pensaron que era demasiada coincidencia que Swift tenga 33 años y los rumores que circulaban en broma ahora también los ha notado el propio bicampeón del mundo.

Cuándo Will Buxton le preguntó por su vida sentimental y obtuvo una respuesta contundente del asturiano: “No tengo nada que decir, compañero”, respondió con una sonrisa.

Además, el conductor de Aston Martin explica que simplemente ya ha respondido, refiriéndose al guiño a la cámara en su publicación de Instagram. "No tengo nada más que decir. Es tan complicado aquí en Bakú con ese nuevo formato y supongo que tienes muchas preguntas al respecto", insistió.

Al final, el español bromeó varias veces con la situación. Por ejemplo, el conductor de Aston Martin publicó un video en TikTok que mostraba que estaba desplazándose por su teléfono, seguido de un guiño en la cámara. Mientras tanto, la canción 'Karma', uno de los mayores éxitos de Swift, sonaba de fondo.

Mientras que ninguno de los dos confirmó o negó los rumores, actualmente se encuentran con distintas parejas y su vida sentimental se ha ido alejando. Taylor se encuentra con la estrella de la NFL, Travis Kelce. Mientras que Fernando ha sido visto acompañado recientemente por Melissa Jiménez, periodista española.

