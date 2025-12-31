EXPLOTAN LAS REDES tras ver a Fernando Alonso en MERCEDES

Fernando Alonso, bicampeón de F1, fue visto al volante de otra icónica máquina durante la pausa previa a la temporada 2025. Como ocurre con muchos grandes del automovilismo, disfruta de una vida llena de lujos.

Se le ha fotografiado en un destino que encarna el lujo: Mónaco. Pese a ser uno de los pocos pilotos actuales que no reside en este refugio fiscal, el español suele ser visto en carretera conduciendo superdeportivos impresionantes; sin embargo, este aparentemente destaca por encima de los demás.

En un vídeo que ha cautivado a sus seguidores en redes sociales, Alonso fue captado conduciendo por las calles de Mónaco en una Mercedes Benz CLK GTR. Este hiper-coche, uno de tan solo 20 ejemplares producidos, está equipado con un potente motor V12.

Su vehículo luce una matrícula personalizada con el número "1414", en homenaje al distintivo número que ha llevado a lo largo de su ilustre carrera y que seguirá utilizando en la temporada 2026.

A medida que se difunden imágenes del impresionante coche en las redes, los aficionados no han tardado en comentar su elevado precio. Un usuario exclamó: "¡Madre mía, lo acabo de comprobar y cuesta 10 millones de dólares!", mientras otros opinaban que podría llegar a tener un valor aún mayor, según las cifras alcanzadas en algunas subastas.

Relacionado: Fernando Alonso promete 'GOLPEAR' a su rival de F1 en Mónaco

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!