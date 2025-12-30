Fernando Alonso promete 'GOLPEAR' a su rival de F1 en Mónaco

El bicampeón de F1, Fernando Alonso, se ha comprometido a “pegarle” a su rival Nico Hulkenberg cuando se reúnan en Mónaco, tras haber recibido de este último un regalo pícaro durante la temporada navideña.

Tras concluir el campeonato 2025, se estrenó en el canal oficial de YouTube de la F1 el vídeo anual del intercambio de regalos, en el que Alonso, Hulkenberg y otras estrellas desempaquetaron sus sorpresas mientras intentaban adivinar quién estaba detrás de cada obsequio.

Cuando Alonso recibió su regalo misterioso en el Circuito Yas Marina, el ex piloto de Ferrari se mostró encantado al notar que el presente era ligero, considerándolo casi una ventaja. Aunque al principio creyó que se trataba de un palo de golf, al desempaquetarlo descubrió que, en realidad, le habían enviado un bastón de andar.

—Ok, no es un palo de golf —dijo— y añadió: “Podrá ser útil”. Su primer intento por identificar a su Secret Santa no convenció, pues apuntó a Kimi Antonelli, de 19 años, por su juventud.

Sin embargo, cuando el equipo social de la F1 le indicó que quien estaba detrás de tan atrevido regalo tampoco era precisamente un jovenzuelo, Alonso acertó al señalar a Hulkenberg.

Alonso se rió y agitó el bastón antes de lanzar una ligera advertencia a su rival, diciendo: “Nico Hulkenberg... sí, lo usaré para golpearle, ya que en ocasiones nos veremos en Mónaco y no dudaré en darle un buen golpe. ¡Muchas gracias, será útil, no ahora, pero en algún momento!”

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

