ÚLTIMA HORA: Aston Martin prepara BOMBAZO para Fernando Alonso en 2026

Aston Martin estarían preparando un bombazo para Fernando Alonso en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

The Race informa que Gianpiero Lambiase ha mantenido conversaciones con otra escudería. Fuentes cercanas indican que en las últimas semanas Lambiase ha mantenido conversaciones con Aston Martin para ocupar un puesto directivo.

De ser así, se reuniría con Adrian Newey, el exdiseñador de Red Bull Racing que desde marzo se incorpora a Aston Martin como socio técnico y diseñador, y que a partir de 2026 también asumirá las riendas del equipo.

Los rumores apuntan a que Newey actuaría de director interino hasta que Lambiase, tras un breve descanso, se incorpore y ambos compartan las responsabilidades del mando.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

