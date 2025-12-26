¿Qué película de navidad es Fernando Alonso?

¿Te has preguntado qué piloto de Fórmula 1 encarnaría a Ebenezer Scrooge en una nueva versión de "Un cuento de Navidad"? Pues ya no hace falta imaginarlo. Hemos emparejado a Fernando Alonso y las mayores figuras de la F1 con personajes icónicos del cine navideño.

Desde Verstappen como el Grinch hasta Lewis Hamilton, que recuerda a Scrooge necesitado de un cálido abrazo y de repasar el pasado para reconectar con el presente. Disfruta de nuestras divertidas comparaciones de las personalidades de la F1 como personajes de películas navideñas.

Fernando Alonso: El Fantasma del Pasado (A Christmas Carol)

Aunque Alonso sueña con conquistar su tercer título mundial, aquellos gloriosos días parecen ya lejanos. Las tensiones con Hamilton, que se reavivan en ocasiones –como se vio en el Gran Premio de Singapur– hacen que el piloto de Aston Martin parezca perseguido por su propio pasado.

Encajaría perfectamente en el papel del Fantasma del Pasado, recordándole a todos sus viejos fantasmas. O, por qué no, podría haber sido Michael Masi quien interpretara esa parte.

Lewis Hamilton: Ebenezer Scrooge (A Christmas Carol)

Pobre Hamilton, siempre cargado de melancolía. Su traslado a Ferrari en 2025 no ha cumplido con las expectativas, lo que lo ha dejado cada vez más apagado a lo largo de la temporada.

Incluso llegó a pedir que lo relevaran, en medio de su desánimo. Al igual que Ebenezer Scrooge, resulta imposible no sentir compasión por él, especialmente tras vivir la amarga derrota en el Campeonato Mundial de 2021.

Max Verstappen: El Grinch (How the Grinch Stole Christmas)

Aunque es cuatro veces campeón mundial, Max Verstappen no duda en quejarse a veces, demostrando un carácter travieso. En el Gran Premio de España, por ejemplo, mostró un frustrado gesto muy parecido al del Grinch al chocar a propósito contra George Russell.

Con el paso de la temporada, al igual que el famoso personaje, Verstappen fue dejando entrever un lado más sereno y acogedor. ¿Será que la paternidad y las intensas luchas por el título han suavizado su carácter? Quizá, pues su actuación en Abu Dhabi dejó ver una evolución notable.

