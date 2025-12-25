Honda se estaría enfrentando a problemas con el motor 2026 para Aston Martin y Fernando Alonso.

El fabricante japonés parece estar en buen camino con la unidad de potencia 2026, que se estrenará el próximo año; sin embargo, han encontrado un inconveniente en el lubricante del motor, lo que obligará a Valvoline a utilizar una fórmula diferente, según informa The Objective.

El lubricante de la unidad de potencia, suministrado por Valvoline, no ha demostrado ser totalmente óptimo. Ante esta situación, la compañía, con décadas de experiencia en el automovilismo, se ve en la necesidad de reformular sus aceites o incluso enviar una alternativa a Silverstone para garantizar el máximo rendimiento.

Por otro lado, el combustible que abastece a Aston Martin, suministrado por Aramco, funciona a la perfección y representa una innovación crucial en Fórmula 1. A partir del próximo año, los monoplazas operarán con combustibles 100 % sostenibles, reafirmando el compromiso del deporte con la sostenibilidad y el avance tecnológico.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

