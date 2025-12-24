BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso

Ferrari podría tener la clave para salvar el 2026 de Fernando Alonso con Aston Martin en la Fórmula 1.

Ferrari, Audi y Honda, el fabricante del motor de Aston Martin, ya empiezan a sentir la presión tras la controversia generada por el truco de compresión de Mercedes y Red Bull. Según The Race, los tres fabricantes han enviado una carta conjunta a la FIA exigiendo aclaraciones al respecto.

La semana pasada se conoció que Mercedes detectó una anomalía en la proporción de compresión de su unidad de potencia para 2026, lo cual podría traducirse en un aumento de potencia. Con este truco, Mercedes podría presentar en las pruebas estáticas la proporción reglamentaria de 16:1 y, sin embargo, alcanzar durante la carrera el deseado 18:1. Se rumorea que

Ferrari, Audi y Honda han enviado una carta a la FIA solicitando que se aclaren varios aspectos fundamentales. Los fabricantes quieren conocer cuál será el impacto directo de este truco en el rendimiento de cada escudería y qué perspectiva a largo plazo se abre para compensar cualquier posible desventaja competitiva.

Se estima que gracias a este método, Mercedes podría ganar entre 13 y 15 caballos de fuerza extra, lo que se traduciría en una ventaja de tres o cuatro décimas por vuelta, dependiendo del circuito.

Relacionado: Fernando Alonso y Aston Martin provocan PREOCUPACIÓN en Mercedes

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado