Fernando Alonso y Aston Martin provocan PREOCUPACIÓN en Mercedes

Fernando Alonso y Aston Martin tendrían preocupado a Mercedes, señalados como el rival a vencer para 2026.

Hywell Thomas, jefe del departamento responsable del motor Mercedes, dijo lo siguiente en el podcast Beyond The Grid: "Nosotros tenemos que llevar a Australia 16 motores.

"Honda solamente tiene que llevar 4 o 5, por lo que podrán tomar decisiones mucho más tarde, mantener el motor en el banco de pruebas más tiempo encontrando más rendimiento y fiabilidad.

"Aún así, tener cuatro veces más ingenieros mirando los datos y dándonos feedback es muy beneficioso", señaló.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

