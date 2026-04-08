Cómo la FIA puede arreglar la F1 en conversaciones cruciales

Quién podría haber predicho que las regulaciones de la F1 de 2026 nos traerían hasta aquí

El organismo rector de la F1, la FIA, se está preparando actualmente para una reunión a finales de esta semana, donde las muy polémicas regulaciones de 2026 serán el centro de atención.

La guerra de Irán ha obligado al deporte a un parón de cinco semanas en el calendario, con la F1 y la FOM tomando la decisión de cancelar los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita de abril.

No se planearon rondas de reemplazo y, como resultado, la campaña de 2026 seguirá ahora un calendario de 22 carreras. Pero después de los acontecimientos del GP de Japón del mes pasado, la FIA tiene mucho trabajo por delante durante el parón de primavera.

El domingo 29 de marzo, la estrella de Haas F1, Ollie Bearman, viajaba a aproximadamente 300 km/h, siguiendo al Alpine de Franco Colapinto, quien estaba recuperando energía al acercarse a la curva, reduciendo así su velocidad significativamente.

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El año pasado, esto no habría sido un problema, pero como resultado de las nuevas regulaciones de la unidad de potencia, Bearman, que no estaba recuperando energía, se encontró yendo 50 km/h más rápido que Colapinto en la curva Spoon.

El piloto británico se vio obligado a realizar una maniobra de evasión de emergencia hacia la hierba, finalmente girando de nuevo por la pista antes de chocar contra la barrera y sufriendo un incidente de 50G.

Afortunadamente, Bearman salió ileso, y aunque las nuevas regulaciones de la F1 apenas han demostrado ser populares, este aterrador accidente ha hecho sonar las alarmas para muchos que han exigido una acción urgente de la FIA.

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¿Qué tienen de tan controvertido las nuevas reglas de la F1?

Antes de que comenzara la primera ronda de la nueva era de regulaciones, algunos de los nombres más importantes del deporte ya habían expresado muy claramente sus reservas sobre las nuevas reglas.

La revisión de la división de potencia casi 50/50 entre el motor de combustión interna (ICE) y el MGU-K llevó al tetracampeón Max Verstappen a afirmar que el deporte era más como 'Fórmula E con esteroides' que F1.

El siete veces campeón Lewis Hamilton también compartió su preocupación de que las reglas de la F1, "ridículamente complejas", significarían que "ninguno de los aficionados las entendería".

A medida que la temporada 2026 ha avanzado, estos temores no han disminuido, y ahora, incluso pilotos como Charles Leclerc están pidiendo cambios a pesar de haber admitido inicialmente que se estaba 'divirtiendo' durante las batallas en pista con la ayuda del nuevo modo de adelantamiento.

Pero la realidad es que la seguridad debería ser la prioridad número uno para la F1 y la FIA, y no, como insinuó el campeón reinante Lando Norris, la opinión de los aficionados.

Para aquellos que han disfrutado del estilo de carrera de 'yo-yo' que ha proporcionado un gran entretenimiento en pista en ocasiones en las primeras rondas de 2026, no se preocupen, se entiende que la F1 no siente la necesidad de cambiarlo urgentemente en el corto plazo.

Entonces, ¿qué es probable que cambie?

¿Qué discutirá la FIA en la reunión de revisión de las regulaciones de 2026?

El jueves 9 de abril, la FIA se reunirá para revisar 'si' es necesario realizar algún cambio en las nuevas regulaciones del chasis y la unidad de potencia, siendo el sistema de gestión de energía el área que más necesita ajustes.

Pero no son solo los pilotos los que se han quejado. La leyenda de la F1 y comentarista de Sky Sports, Martin Brundle, ha instado al organismo rector a que se ponga las pilas, afirmando que la seguridad de los pilotos es solo su cuarta prioridad, calificando las regulaciones de 2026 que antes apoyaba como "fundamentalmente defectuosas".

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, también habló de cómo había expresado su preocupación durante los test de pretemporada por las velocidades de cierre, como las que causaron el accidente de Bearman en el GP de Japón, algo sobre lo que el piloto de Williams, Carlos Sainz, también afirma haber advertido ya a la FIA en su papel de director de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios (GPDA).

En un comunicado tras el accidente de Bearman que demostró el peligroso problema que presentan las velocidades de cierre, la FIA dijo: "Desde su introducción, las regulaciones de 2026 han sido objeto de discusiones continuas entre la FIA, los equipos, los fabricantes de unidades de potencia, los pilotos y la FOM. Por diseño, estas regulaciones incluyen una serie de parámetros ajustables, particularmente en relación con la gestión de energía, que permiten la optimización basada en datos del mundo real.

"Ha sido la posición constante de todas las partes interesadas que se llevaría a cabo una revisión estructurada después de la fase inicial de la temporada, para permitir la recopilación y el análisis de datos suficientes. Por lo tanto, se han programado varias reuniones en abril para evaluar el funcionamiento de las nuevas regulaciones y determinar si se requieren ajustes.

"Cualquier ajuste potencial, particularmente aquellos relacionados con la gestión de energía, requiere una simulación cuidadosa y un análisis detallado. La FIA continuará trabajando en estrecha y constructiva colaboración con todas las partes interesadas para garantizar el mejor resultado posible para el deporte y la seguridad siempre seguirá siendo un elemento central de la misión de la FIA. En esta etapa, cualquier especulación sobre la naturaleza de los posibles cambios sería prematura. Se comunicarán más actualizaciones a su debido tiempo."

Es probable que se examinen los cambios en el problema de las velocidades de cierre, el exceso de gestión de energía durante la clasificación y la drástica caída de velocidad que experimentan los pilotos al final de las rectas, con ajustes necesarios antes de que el deporte esté demasiado avanzado en el ciclo de reglas.

¿Qué debería cambiar en las reglas de la F1 de 2026?

Pero, ¿qué puede hacer realmente la FIA para mejorar la seguridad y el nivel de las carreras para cuando comience la próxima ronda del campeonato de 2026 el 1 de mayo?

Aunque algunos equipos como Aston Martin están en desventaja tanto con su chasis como con su unidad de potencia, los cambios en las reglas del chasis para 2026 no han provocado realmente un problema más amplio en toda la parrilla, siendo los ajustes de la unidad de potencia el área que necesita una atención urgente pero efectiva.

Además, cualquier cambio sugerido por la FIA deberá implementarse de acuerdo con los cinco fabricantes de unidades de potencia: Mercedes, Ferrari, Audi, Honda y Red Bull Ford Powertrains, por lo que, si bien es probable que los ajustes beneficien al deporte en su conjunto, no esperen cambios importantes, esos podrían llegar a tiempo para 2027.

Si yo estuviera a cargo de arreglar la F1 en 2026, lo primero en lo que me centraría sería en el procedimiento de salida.

En el GP de Australia que abrió la temporada, ni siquiera parecía que las cinco luces se encendieran correctamente antes de apagarse, y ni me hablen del horrible sonido causado por las altas revoluciones (y dicen que las comparaciones con Mario Kart son injustas).

Desafortunadamente, no se puede hacer mucho al respecto ahora que el MGU-H ha sido eliminado por completo de la unidad de potencia, entonces, ¿qué se puede hacer aún para salvar el deporte bajo las nuevas regulaciones?

Bueno, si consideramos el hecho de que la clasificación establece la parrilla para una carrera, la mayoría de los problemas, en mi opinión, provienen del hecho de que el excesivo énfasis en la gestión de energía ha llevado a un super clipping excesivo durante la clasificación de los grandes premios.

Esto ha puesto fin abruptamente a los días de dar una vuelta rápida final impresionante en la Q3, donde los pilotos solían poder llevar sus coches de F1 al límite.

En cambio, los aficionados han sido inundados con clips deprimentes de cámaras a bordo donde el mísero motor híbrido V6 se puede escuchar reduciendo revoluciones en las rectas en lugar de ir a fondo.

Una posible solución a esto podría ser que la FIA reasignara el uso de energía por vuelta. Si la asignación eléctrica base por vuelta se aumentara ligeramente durante una carrera, con las ventanas de recuperación de energía suavizadas, los pilotos no se verían obligados a realizar un 'lift-and-coast' extremo al final de las largas rectas.

La energía máxima permitida en clasificación en 2026 era de 9MJ por vuelta, pero en el GP de Japón la última vez, se introdujo una reducción de última hora para bajarla a 8MJ.

Algunos han sugerido que la FIA debería reducir esto aún más para facilitar que los pilotos alcancen el límite de recarga y eviten el super clipping excesivo y el uso excesivo de 'lift and coast'.

Entonces, ¿es una buena idea? Bueno, permitiría a los pilotos empujar al límite en lugar de tener que preocuparse por recargar constantemente, pero la contrapartida sería que esto probablemente aumentaría el tiempo total de vuelta, algo que también ocurriría con otros ajustes de energía.

Este es un tema común al discutir cualquier posible solución rápida que la FIA pudiera implementar, así que buena suerte si eres tú quien, en el organismo rector, tiene que decirle a Charles Leclerc que los cambios en las reglas de 2026 podrían hacerlo aún más lento en la clasificación.

Pero los coches no siempre son dolorosamente lentos, y algo que se ha vuelto más preocupante es el hecho de que pilotos como Norris incluso han admitido que el nuevo despliegue de la batería les ha hecho adelantar a rivales en pista cuando ni siquiera querían debido a su incapacidad para controlar la potencia de la batería.

Una posible solución a esto podría ser realizar cambios de software en un intento de prevenir adelantamientos accidentales, encontrando el equilibrio adecuado entre coches autónomos y dar al piloto demasiado control manual sobre el despliegue de energía (algo que podría poner en riesgo su seguridad si se distrae mientras compite).

En lo que respecta a las peligrosas velocidades de cierre que causaron el incidente de Bearman, quizás el organismo rector de la F1 podría introducir una regla de despliegue de energía más estandarizada que impidiera a los pilotos entrar en una fuerte recuperación de energía si todavía hay otro coche desplegando a plena potencia a corta distancia.

En la reunión de esta semana, la FIA podría buscar reducir la cantidad de batería que los pilotos de F1 pueden cargar y recargar en el transcurso de una sola vuelta, pero el problema al que se enfrentan es que cualquier alejamiento del enfoque eléctrico en las nuevas unidades de potencia sería un alejamiento de su objetivo a largo plazo de convertirse en un deporte híbrido eficiente.

De hecho, el recién transformado equipo Audi F1 se convenció de unirse al deporte debido a las nuevas regulaciones de motores híbridos, que coinciden con el enfoque del gigante alemán en la sostenibilidad y la energía eléctrica en toda su gama de coches de carretera.

La conclusión es que sabemos que la FIA está dispuesta a ajustar las reglas de la unidad de potencia y la aerodinámica activa a medida que avanza la temporada 2026, especialmente en nombre de la mejora de la seguridad. Pero sea lo que sea lo que la FIA decida cambiar antes del GP de Miami del próximo mes, de ninguna manera serán los últimos ajustes que veamos en esta era de regulaciones.

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Escrito por Kerry Violet - F1 News Editor Having graduated from the University of Sheffield with a 2:1 in Journalism in 2022, Kerry continued her pursuit of finding a full-time position in motorsport through work with the F1 Arcade in London, where she got to meet true fans of the sport and make a live grand prix watch party memorable for them. It was here that she confirmed her dream of combining her background in journalism and love of motorsport, going on to volunteer with the female-led platform Empoword Journalism. Having completed stints as a screen editor and sports editor, Kerry landed her first F1-specific editorial role with GPFans and has thoroughly enjoyed continuing to work closely with the sport ever since. The access GPFans offers Kerry has allowed her to interview big names such as Naomi Schiff and David Coulthard and given her experiences she could only have dreamt of as a young F1 fan. Ver biografía completa

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