Sergio Perez waving to the crowd at the Cadillac launch in Mexico City

VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!

Aloisio Hernández
Sergio Pérez ha creado sensación en las redes sociales luego de que surgieron videos de su Cadillac con el nuevo motor Ferrari.

En X.com han salido a la luz varios videos en el que se puede ser al corredor mexicano a bordo del primer monoplaza en la historia de la escudería estadounidense.

Cadillac realizó un shakedown en el circuito de Silverstone previo al comienzo de los test de pretemporada oficiales. Un momento histórico puesto que es la primera vez que ponen un auto en la pista.

El hecho de que lo hicieran sin problemas, es una muestra de que sus procesos van por buen camino. En redes sociales, aficionados quedaron sorprendidos por el sonido de la unidad de potencia italiana.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

2268 votos

