ÚLTIMA HORA: Checo Pérez HACE HISTORIA con Cadillac

Sergio Pérez ha dado un paso histórico con Cadillac previo a la temporada 2026 de la Fórmula 1.

De acuerdo con información revelada por el periodista Diego Mejía, el equipo estadounidense realizó en Silverstone el shakedown del primer monoplaza de su historia.

Esto fue lo que reportó: "Cadillac F1 está en pista a la vuelta de su sede en Silverstone para su primer shakedown, un hito pues por primera el coche fabricado por el equipo y propulsado por Ferrari rueda en pista.

"Checo Pérez es el encargado del bautizo y ya ha salido del garaje por primera vez", aseguró el comunicador.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

