El anuncio OFICIAL del regreso de Colapinto a la F1

Alpine ha anunciado de manera oficIal el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente:

"El equipo de Fórmula Uno BWT Alpine llega a un acuerdo con Williams Racing para asegurar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años

La estrella emergente de Fórmula Uno Franco Colapinto se une al equipo de Fórmula Uno BWT Alpine con un contrato de varios años.

El equipo ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para asegurar los servicios del piloto argentino de 21 años.

Franco Colapinto asumirá el papel de piloto de pruebas y de reserva para el Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025.

El equipo de Fórmula Uno BWT Alpine ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para asegurar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, sumándose así al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede en Enstone", termina el comunicado.

