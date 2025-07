Leclerc EXPLOTA tras su DECEPCIONANTE qualy

Charles Leclerc soltó un desgarrador mensaje luego de sus errores cometidos en la clasificación para el Gran Premio de Gran Bretaña 2025 de la Fórmula 1.

El monegasco se clasificó sexto, pero piloto de Ferrari salió del sábado sin estar nada conforme. Leclerc le dijo esto a GPFans tras bajar del coche: "Simplemente no rindo como debería.

"Desde el comienzo de la temporada considero que he rendido adecuadamente en las carreras. Repasando algunas de ellas, no encuentro errores significativos en mi conducción.

"Sin embargo, al revisar las sesiones de clasificación —que solían ser mi fuerte— noto que, cada vez que llego a la Q3, algo no encaja. Hemos tenido buenas sesiones, pero nunca excepcionales.

"No me conforma este nivel de rendimiento. Hemos batallado desde la Q2 con algún aspecto del coche, lo cual no es excusa. Debo mejorar", señaló.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Austria?

El Gran Premio de Austria significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Ferrari.

En el circuito de Spielberg no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que el diseño de la pista no permite muchos rebases claros, pero hubo pilotos que aún así fueron por todo en todo momento y lo pagaron caro, como Max Verstappen y Kimi Antonelli, quienes chocaron en la vuelta 1.

Ferrari logró mantener la consistencia, ya que Leclerc logró subir de nuevo al podio y Lewis Hamilton terminó en la cuarta posición del GP de Austria. Una grata sorpresa es que Aston Martin pudo sumar de nuevo gracias a Fernando Alonso.

1. McLaren 417 puntos

2. Ferrari 210 puntos

3. Mercedes 209 puntos

4. Red Bull Racing 162 puntos

5. Williams 55 puntos

6. Racing Bulls 36 puntos

7. Haas 29 puntos

8. Aston Martin 28 puntos

9. Kick Sauber 26 puntos

10. Alpine 11 puntos

