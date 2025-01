Colapinto ADMITE su PEOR error en la F1

Franco Colapinto admitió su culpa en el peor error que cometió como corredor de Williams en la Fórmula 1.

En palabras recogidas por Motorsport.com, el corredor argentino se pronunció sobre uno de los incidentes que sufrió: "No solía tener accidentes. Los primeros casi que fueron en F1.

"El que me duele por dentro un poco más es la de Las Vegas. Estaba en control, y estaba realmente empujando el límite en la clasificación. Estaba tratando de poner un Williams en la Q3.

"Tal vez no éramos lo suficientemente rápidos, pero estaba realmente, realmente, realmente yendo por ello, y tal vez fue demasiado. Ya estaba haciendo un buen trabajo y no necesitaba correr esos riesgos.

"Así que quizá la gestión del riesgo no fue la adecuada. Pero está en mi naturaleza también tratar de maximizar cada momento que me subo al auto. Y creo que eso fue lo que estaba buscando, tratando de poner el auto en la Q3, y no funcionó", apuntó.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos de la F1 2024?

El Gran Premio de Abu Dhabi significó otra victoria para Lando Norris que pudo asegurar el campeonato de constructores para McLaren. En el circuito de Yas Marina no hubo límites para Norris, que hizo todo lo necesario para aún con la presión de Leclerc y Sainz llevarse la victoria.

Fue un día agridulce para los pilotos hispanos, ya que Carlos Saínz terminó segundo y Fernando Alonso en noveno.

Por otro lado, Checo Pérez vio como una falla mecánica le cortó su gran carrera antes de tiempo y Franco Colapinto tuvo que abandonar también después de un toque con Piastri.

