La F1 regresa al icónico circuito de Nürburgring para una prueba crucial

El Nürburgring no ha albergado una carrera de F1 desde 2020

La F1 está lista para regresar al Nürburgring por primera vez desde 2020, en un evento especial a finales de este mes.

Aunque la temporada 2026 se toma oficialmente un descanso de cinco semanas tras las cancelaciones de los Grandes Premios de Arabia Saudita y Baréin debido a la guerra en Oriente Medio, aún podremos ver algunos coches en pista en abril.

Y eso se debe a una prueba de neumáticos secos de Pirelli que se llevará a cabo el 14 y 15 de abril, con Mercedes y McLaren listos para rodar en el Circuito de Nürburgring.

La prueba es una continuación de una prueba realizada por Red Bull y Racing Bulls en el Circuito Internacional de Suzuka tras el Gran Premio de Japón el fin de semana pasado.

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Ferrari también tiene previsto realizar una prueba de neumáticos de lluvia en la pista de Fiorano el 9 y 10 de abril, ya que Pirelli busca aprovechar este descanso imprevisto de la acción de la F1.

Todas estas pruebas se han trasladado a circuitos europeos debido a la logística de viajar a Oriente Medio en este momento, y la prueba de neumáticos Pirelli de Baréin que estaba programada para principios de marzo fue cancelada incluso antes de que se conociera la noticia de las dos cancelaciones de carreras.

El Nürburgring en Alemania es un circuito icónico, con la configuración moderna de 5.148 kilómetros que presenta un trazado variado con 17 curvas, amplias zonas de escape y una infraestructura digital moderna que incluye un sistema de monitoreo de pista digital de última generación que supervisa tanto los circuitos de Gran Premio como el Nordschleife.

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¿Cuándo es la próxima carrera de F1?

Tras la cancelación de los dos fines de semana de carrera programados para abril debido al conflicto en Oriente Medio, la F1 se toma ahora un descanso de cinco semanas hasta el fin de semana del GP de Miami a principios de mayo.

La leyenda de la F1 Martin Brundle describió recientemente esa próxima carrera como 'uno de los mayores relanzamientos en la historia de la Fórmula 1'.

El fin de semana del GP de Miami comienza el viernes 1 de mayo y es un fin de semana de sprint, por lo que veremos la FP1 y la clasificación sprint ese primer viernes de mayo.

El sábado 2 de mayo se celebra la carrera sprint antes de que la atención se centre en el gran premio con la clasificación del gran premio más tarde el sábado, y el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo con la hora de inicio a las 4 p.m. hora local (9 p.m. BST).

¿Cuándo fue la última carrera de F1 en Nürburgring?

La carrera de F1 más reciente que tuvo lugar en el Nurburgring Nordschleife fue el Gran Premio de Alemania de 1976, que fue ganado por James Hunt.

Sin embargo, la F1 ha corrido en el trazado moderno del circuito desde entonces, regularmente entre 2009 y 2013 y de nuevo en 2020 para el GP de Eifel como parte de la temporada de F1 afectada por el COVID.

Esa carrera en octubre de 2020 fue ganada por Lewis Hamilton en su camino hacia la consecución de su séptimo título mundial.

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