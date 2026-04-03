Daniel Ricciardo revela lo que hacía a los pilotos de F1 que no le caían bien

Daniel Ricciardo ha bromeado sobre cómo solía poder 'castigar' a los pilotos de F1 con los que no tenía la mejor relación.

El australiano solía celebrar sus momentos más importantes con un 'shoey' – beber de su zapato, una tradición que dividía opiniones entre quienes pensaban '¡claro que sí, qué cracks!' y quienes preferían sus bebidas sin sudor de pie ni pelusas de calcetín.

En una extensa entrevista con el CEO de Ford, Jim Farley, el embajador de Ford, Ricciardo, admitió que el 'shoey' tenía una ventaja oculta. Con los aficionados clamando por ver a hombres adultos beber de un zapato, podía presionar a otros pilotos para que tomaran un trago de champán con sudor en el podio.

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Posiblemente peor, ni siquiera su propio sudor, si el expiloto de Red Bull lograba que bebieran de su propio zapato.

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Ricciardo: El 'shoey' ponía a otros pilotos en una situación comprometida

"Hacer que los otros pilotos beban de tu zapato," dijo. "Eso es genial. Especialmente si ese otro piloto no es tu mejor amigo, ya que no pueden decir que no, de lo contrario serán abucheados. Así que, los pones en una situación bastante comprometida."

El ocho veces ganador de carreras también explicó el origen de la celebración y por qué la adoptó específicamente, como un guiño a su país natal mientras estaba fuera persiguiendo su carrera deportiva.

"Cuando lo hice, un amigo mío investigó un poco sobre su historia y creo que inicialmente era algo alemán o algo así. Así que no recuerdo la historia exacta del 'shoey', digamos. Pero era, ya sabes, algunos de mis amigos en Australia lo hacían.

"Había un grupo de chicos que se hacían llamar los Mad Hueys, y simplemente iban de viajes de surf por el mundo y bebían de su zapato. Y lo veía como mi forma de mostrar... había vivido lejos de Australia durante mucho tiempo, pero era mi forma de mostrar a Australia que sigo siendo australiano."

La exestrella de Red Bull 'relajó los hombros de la F1'

Ricciardo continuó: "Así que, definitivamente había algo de eso. Siempre intenté, de alguna manera bastante desesperada, seguir siendo yo mismo en un deporte que era... hoy en día ha cambiado, pero creo que hace diez años todavía era un poco estirado y yo quería intentar relajar los hombros del deporte.

"Así que pensé que el 'shoey' era... como si al deporte no le gustara, al menos mis amigos australianos me darían algo de respeto. Pero luego lo hice y realmente no sabía cómo iba a ser recibido, pensé, 'será algo de una sola vez'."

Cuando se le preguntó si le sorprendió la reacción que obtuvo, dijo: "Oh, sí. Porque unos meses después, recuerdo que estaba en Singapur y conseguí un podio. Y después de hacer el primero, pensé, 'vale, quizás esto es algo que solo guardo para cuando gane, una ocasión realmente importante, no solo un podio'.

"Y si elegía no hacerlo en el podio. Y la multitud, escuché algunos cánticos de 'shoey' y luego hubo algunos abucheos cuando no lo hice. Pensé, 'vale, realmente quieren esto'. Así que, simplemente pensé, 'vale, todos los podios que consiga ahora, tendré que hacerlo'."

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