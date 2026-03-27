Franco Colapinto Hoy: Problemas en el Gran Premio de Japón; Las prácticas ponen un difícil panorama

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este viernes 27 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

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