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Sergio Perez, Cadillac, AustralianGP, 2026

Checo sufre en la FP2 de Japón, Piastri fue el MÁS RÁPIDO

Sergio Perez, Cadillac, AustralianGP, 2026 — Foto: © IMAGO

Checo sufre en la FP2 de Japón, Piastri fue el MÁS RÁPIDO

Oscar Piastri cerró la segunda sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de Japón como el más rápido.

El piloto de McLaren registró un tiempo de 1:30.133, superando a Kimi Antonelli y George Russell. Max Verstappen terminó en la décima posición.

La sesión comenzó a las 07:00 hora holandesa, lo que equivalía a las 15:00 en horario local. En la primera práctica en Suzuka, George Russell se impuso con un 1:31.666, apenas 0,026 segundos por delante de su compañero Kimi Antonelli, mientras que Verstappen perdió casi 0,8 segundos y se ubicó en séptima.

Con una temperatura ambiente de 17 grados y la pista a 33, las condiciones se mostraron frescas para una jornada muy dinámica.

Tiempos rápidos en la fase inicial

Al liberar la pista, varios pilotos se lanzaron de inmediato al asfalto. Lewis Hamilton, quien cerró VT1 en sexta posición, salió rápidamente a la banda media para realizar algunas vueltas rápidas. Verstappen e Isack Hadjar también aprovecharon para salir de temprano.

El piloto franco-argelino registró un 1:32.625 en la banda dura, con Verstappen a más de dos décimas de diferencia. Tras los primeros 15 minutos, Charles Leclerc encabezaba la clasificación con 1:31.019, seguido muy cerca por Oscar Piastri (1:31.067), Kimi Antonelli (1:31.174), George Russell (1:31.401) y Lewis Hamilton (1:31.543). Mientras tanto, el Williams de Alexander Albon sufrió una parada momentánea, aunque el piloto británico-tailandés logró reponerse rápidamente tras unos ajustes.

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Verstappen se queda corto y Norris enfrenta problemas

Durante el segundo cuarto de la sesión, el ambiente se volvió más tranquilo, ya que muchos equipos optaron por hacer ajustes en boxes. Con apenas 30 minutos restantes, Piastri volvió a brillar con la vuelta más rápida en la banda blanda, marcando 1:30.133 y dejando atrás a Antonelli y Russell.

Para ese momento, casi todo el grupo ya había realizado una salida en el compuesto rojo. Sin embargo, la RB22 de Verstappen tuvo dificultades en estas condiciones: el tetracampeón, afectado en dos ocasiones por el tráfico, logró un 1:31.509 que lo dejó bastante atrás. Lando Norris tampoco tuvo una buena jornada, ya que su McLaren presentó problemas al salir de boxes y, al arrancar, se notaron evidentes dificultades de aceleración.

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En la última media hora, los pilotos se lanzaron con fuerza en sus vueltas de clasificación, aunque no todos lograron mejorar sus tiempos. Al caer la bandera, Piastri se situó en primer lugar con un 1:30.133, seguido de Antonelli (1:30.225), Russell (1:30.338), Norris (1:30.649) y Leclerc (1:30.846). Verstappen quedó en la novena posición con un 1:31.509. La clasificación completa se publicará en breve.

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