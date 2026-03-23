La clave detrás de los BUENOS resultados de Colapinto en F1

Lucas Benamo, entrenador deportivo de Franco Colapinto, ha señalado algunos de los aspectos más importantes para los buenos resultados que ha obtenido en esta temporada de la Fórmula 1.

A pesar de los tiempos complicados que el joven piloto argentino ha pasado en Alpine, su entrenador tiene claro que hay cualidades intrínsecas que lo hacen único en la parrilla y que pueden llevarlo a éxitos futuros.

"Hablábamos de dos buenos resultados: entrás en una buena frecuencia y en una buena energía que te permiten trabajar tranquilo", explicó Benamo.

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"Como está trabajando Franco en pista ahora en Japón, que no la conoce, una pista difícil, muy aero para los autos y bueno, es un desafío muy lindo que tiene por delante", finalizó.

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¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

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