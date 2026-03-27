Pesadilla para Checo Pérez en la FP1 del GP de Japón; Mercedes domina, Ferrari se rezaga
Pesadilla para Checo Pérez en la FP1 del GP de Japón; Mercedes domina, Ferrari se rezaga
Todos los tiempos de los entrenamientos del Gran Premio de Japón
La primera sesión de entrenamientos en el Gran Premio de Japón sorprendió poco, ya que Mercedes dejó atrás sus problemas con la aerodinámica activa y se colocó en las dos primeras posiciones tras una hora de vueltas.
Sin una carrera sprint este fin de semana, los equipos cuentan con tres horas para familiarizarse con el exigente trazado de Suzuka. McLaren, que sufrió un domingo desastroso en China en el que ninguno de sus coches arrancó, aprovechó la oportunidad en la sesión del viernes al marcar el tercer y cuarto mejor tiempo.
Ferrari se acomodó justo detrás de los campeones actuales de constructores, mientras que Max Verstappen volvió a quedarse rezagado, finalizando en séptimo lugar.
La jornada transcurrió según lo previsto para la mayoría, salvo por algunos pequeños incidentes: Alex Albon rozó suavemente una barrera y Liam Lawson mostró un ritmo poco estable en ciertos momentos.
El ambiente se tensó en los últimos minutos cuando Albon chocó contra el lateral del Cadillac de Sergio Pérez en la última chicana, ya que el piloto mexicano no percibió al Williams que se acercaba por dentro.
Por su parte, Fernando Alonso decidió pasar la sesión desde los boxes para ceder el volante a Jak Crawford, quien se subió al emocionante monoplaza de Aston Martin, aportando una dinámica diferente a la jornada.
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¿Cómo terminó la FP1 del Gran Premio de Japón 2026?
1. George Russell [Mercedes] - 1:31.666sec 2. Kimi Antonelli [Mercedes] - +0.026s 3. Oscar Piastri [McLaren] - +0.132s 4. Lando Norris [McLaren] - +0.199s 5. Charles Leclerc [Ferrari] - +0.289s 6. Lewis Hamilton [Ferrari] - +0.374s 7. Max Verstappen [Red Bull] - +0.791s 8. Liam Lawson [Racing Bulls] - +0.863s 9. Esteban Ocon [Haas] - +0.935s 10. Arvid Lindblad [Racing Bulls] - +0.999s 11. Gabriel Bortoleto [Audi] - +1.093s 12. Nico Hulkenberg [Audi] - +1.132s 13. Isack Hadjar [Red Bull] - +1.137s 14. Oliver Bearman [Haas] - +1.234s 15. Pierre Gasly [Alpine] - +1.312s 16. Franco Colapinto [Alpine] - +1.695s 17. Carlos Sainz [Williams] - +1.717s 18. Alex Albon [Williams] - +2.031s 19. Sergio Perez [Cadillac] - +2.555s 20. Valtteri Bottas [Cadillac] - +2.824s 21. Lance Stroll [Aston Martin] - +3.628s 22. Jak Crawford [Aston Martin] - +4.696s
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