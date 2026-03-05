Valtteri Bottas, piloto de Cadillac y compañero de equipo de Sergio Pérez, lanzó un comentario sobre la situación que viven Fernando Alonso y Aston Martin de cara al próximo Gran Premio de Australia.

Cuando el piloto finlandés fue cuestionado en la conferencia de prensa sobre las escuderías que considera favoritas para pelear el próximo campeonato, Bottas dejó un curioso comentario.

"Parece imposible decirlo, pero si tengo que adivinar algo ahora, diría que Lance Stroll, Fernando Alonso y George Russell. Creo que [Mercedes] se están defendiendo, así que van a vencer a Aston Martin al final en Abu Dhabi", apuntó.

Considerando que desde la escudería de Alonso confirmaron que quizá no puedan ni siquiera terminar el GP de Australia, puede parecer que las palabras de Bottas son en un tono sarcástico derivado de la situación del equipo del corredor español.

Antes de los test de pretemporada, Aston Martin era señalo por muchos como uno de los posibles candidatos. Ahora, las pruebas en Bahréin y Barcelona probaron que nada de eso es realidad, al momento.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

