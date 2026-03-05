Aston Martin ha confirmado que Fernando Alonso y Lance Stroll no podrán terminar el próximo Gran Premio de Australia tras los rumores de los graves problemas en su monoplaza.

Adrian Newey, jefe de equipo, habló en conferencia de prensa con los medios previo al comienzo del primer fin de semana de carreras en el Campeonato Mundial 2026 y reconoció los problemas en el primer auto que desarrolla para el bicampeón del mundo.

"Esa vibración en el chasis está causando algunos problemas de fiabilidad. Se caen los retrovisores, se caen las luces traseras, todo ese tipo de cosas, que tenemos que solucionar.

"Pero el problema mucho más importante es que esa vibración se transmite, en última instancia, a los dedos del piloto. Así que Fernando siente que no puede dar más de 25 vueltas consecutivas antes de arriesgarse a tener daño permanente en los nervios de las manos. Lance opina que no puede dar más de 15 vueltas antes de ese límite", confesó.

Relacionado: El MILAGRO que podría salvar la temporada de Fernando Alonso y Aston Martin

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!