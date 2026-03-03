El MILAGRO que podría salvar la temporada de Fernando Alonso y Aston Martin
Aston Martin podría salvarse del fracaso en 2026 con Fernando Alonso gracias a un milagro.
Juan Pablo Montoya, ex piloto de Fórmula 1, habló en una charla con betbrothers sobre la situación que vive el bicampeón del mundo y que tanta polémica ha generado.
"Aston Martin sigue creyendo que Adrian Newey ha construido un coche realmente bueno. Honda no tiene un problema con el generador, es algo en su sistema que está fallando.
"Cuando Aston Martin descubra cuál es el problema, todo lo demás podría funcionar sin problemas. No es posible ir a una prueba y pensar que no puede dar 10 vueltas; creo que el sistema funcionaba bien antes y, cuando se instaló en el coche, las cosas empezaron a fallar.
"Cuando Aston Martin descubra cuál es el problema, creo que podrán adelantar a muchos equipos, lo que le dará a Fernando Alonso la oportunidad de dejar huella", afirmó.
¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?
El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.
Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.
A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.
De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.
