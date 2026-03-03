Newey, Alonso y la misión IMPOSIBLE para detener el desastre de Aston Martin

A pesar de los resultados negativos, Aston Martin ha disfrutado de dos años relativamente tranquilos en la parrilla de la Fórmula 1.

Tras un inicio espectacular en la temporada 2023, en el que parecían ser la única amenaza frente al dominio absoluto de Max Verstappen y Red Bull, el equipo ha caído casi en la irrelevancia.

No obstante, las críticas han sido moderadas. La gran noticia de cara a 2024 es la confirmación de que el genio del diseño, Adrian Newey, se incorporará al equipo en 2025, lo que se percibe como un verdadero golpe de efecto, especialmente considerando el interés de Ferrari y la posibilidad de forjar una asociación soñado junto a Lewis Hamilton.

Con esta incorporación, cualquier preocupación sobre 2024 o 2025 pierde importancia si Newey estará encargado de diseñar el nuevo monoplaza para el reinicio de las normas en 2026.

Además, contar con el bicampeón Fernando Alonso al volante parecía completar un escenario perfecto. Pero, si se van a perder dos temporadas sin grandes novedades, tendrán que presentarse con un coche verdaderamente competitivo en el momento decisivo.

¿Quiénes son los pilotos de Aston Martin?

Fernando Alonso volverá a liderar la escudería, acompañado de Lance Stroll en su cuarta temporada consecutiva. No hay piloto con mayor experiencia que el español, quien cuenta con 425 Grandes Premios y dos campeonatos mundiales. Aunque Alonso inició su carrera en épocas tan distantes como 2005 y 2006, hoy compite frente a pilotos que ni siquiera habían nacido cuando se consagró campeón. La mala suerte le ha impedido conseguir una victoria desde 2013, a pesar de que a sus 44 años sigue demostrando una velocidad impresionante.

Por su parte, Stroll es el segundo piloto más joven en subirse al podio en la F1, solo superado por Max Verstappen. Sin embargo, ninguno de sus podios ha llegado desde que la escudería pasó de Racing Point a Aston Martin en 2021. En las tres temporadas que han competido juntos, siempre ha quedado detrás de Alonso. Mientras algunos opinan que medirse frente a un referente como Alonso es una tarea extremadamente difícil, otros aseguran que el español ya ha dejado atrás su mejor momento. Al ser hijo del propietario del equipo, Lawrence Stroll, las noticias apuntan a que Lance permanecerá en la escudería por el futuro inmediato.

Lance Stroll continuará en 2026 como compañero de equipo de Fernando Alonso

¿En qué posición finalizó Aston Martin en 2025?

¿Quién es el director del equipo en Aston Martin?

2026 trae cambios significativos

Después de ser uno de los dos pilotos sin puntuación en las primeras ocho carreras, Alonso fue mejorando a lo largo de la temporada y consiguió sumar puntos de forma regular, finalizando entre los diez primeros. Mientras tanto, Stroll, que lideró en ciertos momentos, acabó la campaña en el puesto 16 tras sumar apenas un punto en los últimos diez Grandes Premios. Aston Martin culminó la temporada en séptimo lugar, igual al rendimiento más bajo alcanzado en 2021 y 2022, tras quedar por detrás de Racing Bulls.A partir de las dos últimas carreras de la temporada 2025, Adrian Newey asumió el cargo de director del equipo, reemplazando a Andy Cowell. Este es el mismo Newey cuyas trayectorias en Red Bull, McLaren y Williams le han permitido desarrollar toda una carrera basada en su capacidad para transformar departamentos técnicos en auténticos talleres de diseño revolucionario. Cómo su nuevo rol favorecerá la evolución del coche es un misterio que solo Aston Martin sabrá desvelar; para el resto de la comunidad de F1, sigue siendo un verdadero enigma.En el recorte de lo antiguo, se abandonan los motores Mercedes para dar paso a Honda, la misma escudería que ayudó a Max Verstappen a ganar su primer campeonato mundial en 2021 con Red Bull, y que tuvo un papel fundamental en los tres títulos siguientes.

Cuando Honda acierta, su rendimiento es sublime, pero sus errores pueden resultar catastróficos. Una lección que Alonso ya conoció de primera mano durante su desastrosa etapa con ellos en McLaren entre 2015 y 2017.

¿Cómo va la era Newey?

La situación es, francamente, alarmante. Aston Martin tenía como objetivos para 2026 conseguir victorias y, quizá, pelear por el campeonato, pero hoy enfrentan el riesgo de ser el equipo peor posicionado en toda la parrilla –incluso superados por el recién llegado Cadillac–. Olvídate de ganar carreras; lo primero es lograr terminar un Gran Premio sin averías. Incluso circulan informes de que en el Gran Premio de Australia retirarán el coche antes de tiempo.

¿Dónde radica el problema? En todo. Newey admitió que su llegada tardía en marzo, trasladándose desde Red Bull, dejó al equipo con un retraso de cuatro meses, lo que obligó a una planificación apresurada y a recortar en muchos detalles. La escudería se presentó con notable retraso en la sesión de pruebas en Barcelona y la situación no mejoró en los tests recientes en Bahréin.

Además, el nuevo motor Honda se perfila como uno de los peores de la parrilla. El coche se muestra lento e inestable, haciendo eco de la pesadilla que Alonso vivió en McLaren. El diseño agresivo propuesto por Newey ha generado problemas con el motor, sumiendo todo en un desorden total. En ocasiones, cuando el monoplaza completa una vuelta, lo hace 4,5 segundos más lento que los líderes; y en muchas situaciones, el coche termina siendo un verdadero caos en el garaje.

El fallo fue tan grave que, en el penúltimo día de pruebas en el circuito de Sakhir, el coche de Alonso sufrió una avería crítica, mientras que a Stroll solo le permitieron realizar seis vueltas de instalación. Un impactante vídeo, que circula entre los aficionados y muestra la tensión en el equipo –incluyendo a Newey–, evidencia de forma clara lo difuso que ha sido el inicio de esta pretemporada.

La mayor esperanza

Si hay alguien que pueda salvar la situación, es la experiencia de Adrian Newey para detectar rápidamente los fallos del coche, combinada con la habilidad de Alonso para exprimir al máximo el potencial del monoplaza. Aunque la situación actual sea desastrosa, el equipo tiene un enorme margen de aprendizaje para ponerse a la altura de sus rivales.

Es posible que Honda añada mejoras durante la temporada y el equipo de diseño de Newey consiga avances significativos. Aun siendo así, puede que no logren batir a los líderes en cuanto a victorias, pero recordemos que McLaren sufrió un comienzo muy complicado en 2023 antes de terminar la temporada subiendo al podio. Aún hay margen de maniobra para que Aston Martin revierta la situación en un corto plazo.

Adrian Newey tiene la ardua tarea de revertir la suerte de Aston Martin

La mayor preocupación

Pronóstico para Aston Martin

Una de las principales desventajas de Aston Martin frente a sus competidores es que son el único equipo que utiliza motores Honda. Por ejemplo, el programa Ford de Red Bull cuenta con el doble de datos, ya que Ford también suministra motores a Racing Bulls, y tanto Ferrari como Mercedes colaboran con otros equipos en la parrilla. Honda se enfrenta a la tarea de subsanar sus deficiencias sin poder apoyarse en recursos compartidos, lo que limita su capacidad para detectar y corregir problemas. En estos primeros compases, la decisión de prescindir de la potencia de Mercedes ha resultado desastrosa.Lo cierto es que el inicio de la temporada será, por lo menos, muy complicado. El equipo tendrá dificultades incluso para completar un Gran Premio sin incidencias, y mucho menos para mostrar la velocidad necesaria para sumarse a la lucha por los puntos. Es difícil predecir cómo evolucionará su situación a medio plazo, pero una cosa es segura: las esperanzas de que Alonso consiga un tercer campeonato mundial parecen tan remotas como que la F1 adopte motores impulsados por limón, lo que, curiosamente, podría ser incluso mejor que la actual maquinaria de Honda.

Dato curioso sobre Aston Martin

El ADN de Aston Martin proviene del histórico equipo Jordan, que irrumpió en la F1 en 1991 bajo la popular dirección de Eddie Jordan y llegó a ganar carreras con pilotos como Damon Hill, Heinz-Harald Frentzen y Giancarlo Fisichella. Tras la venta del equipo, este pasó a llamarse Midland en 2006, Spyker en 2007 y luego Force India en 2008. Diez años después, el equipo, liderado por la controvertida figura de Vijay Mallya, colapsó, dando paso al renacimiento como Racing Point. Fue entonces cuando el multimillonario Lawrence Stroll adquirió la escudería y la transformó en lo que hoy conocemos como Aston Martin.

