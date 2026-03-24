¿Podrían DEMANDAR a los fans de Colapinto en la F1? El abuso a los pilotos da un giro escalofriante

El comentarista de F1, Ralf Schumacher, ha criticado a los aficionados.

El ex piloto de F1, Ralf Schumacher, ha pedido que se tomen medidas legales contra aquellos aficionados que difunden mensajes de odio en Internet, esto derivado de los aficionados argentinos que apoyan a Franco Colapinto.

La FIA ha creado recientemente la organización United Against Online Abuse, que busca combatir el discurso de odio, el acoso digital y el hostigamiento en el deporte. Sin embargo, durante el fin de semana del Gran Premio de China se registraron nuevamente graves episodios de abuso hacia un piloto de F1.

El piloto de Haas, Esteban Ocon, fue blanco de una avalancha de mensajes hostiles tras un incidente en la primera vuelta con Franco Colapinto, llegando incluso a recibir amenazas de muerte en línea.

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El equipo de Colapinto apeló a los aficionados para que dejen de enviar ese tipo de mensajes contra el francés Ocon.

El incidente se produjo cuando Ocon y Colapinto colisionaron, tras la entrada del argentino a boxes para cambiar a neumáticos duros. Colapinto perdió el control de su coche, aunque ambos continuaron en la carrera. Más tarde, Colapinto explicó que el choque había ocasionado ciertos daños a su Alpine, mientras que Ocon se disculpó por lo sucedido.

Colapinto consiguió su primer punto desde el Gran Premio de Estados Unidos 2024, mientras que Ocon finalizó en la decimocuarta posición.

"Para mí no tiene gran importancia, todo me pasa desapercibido", declaró Schumacher en el podcast Backstage Boxengasse.

"Pero sinceramente creo que es una lástima, ya que ese tipo de comportamientos no tienen cabida en este deporte. Quizás sea hora de que la gente se replantee estas actitudes, y espero que así sea."

"Tal vez también se debería considerar emprender acciones legales contra ese tipo de conductas. No se puede permitir que se instigue a la violencia a través de Internet. No creo que en ninguna parte del mundo se deba tolerar algo así."

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Los pilotos de F1 sufren niveles crecientes de abuso

El mundo de la F1 está presenciando niveles alarmantes de abuso en línea, dirigidos tanto a pilotos como a periodistas y otros miembros del paddock.

El año pasado, Yuki Tsunoda fue objeto de comentarios inaceptables tras un incidente en pista relacionado con Colapinto durante la sesión de entrenamientos del Gran Premio de Emilia Romagna. Tanto él como su compañero condenaron enérgicamente esos mensajes ofensivos y de corte racial.

Por su parte, Jack Doohan sufrió amenazas contra su familia después de que Colapinto ocupara su puesto en Alpine. En redes sociales circuló una imagen manipulada que supuestamente mostraba al padre de Doohan, Mick, riéndose de un accidente protagonizado por Colapinto. Posteriormente, la cuenta parodia pidió disculpas y reconoció que se trataba de una imagen totalmente editada.

El periodista Lee McKenzie y Rachel Brookes, de Sky Sports, también han sido blanco de comentarios dañinos en las redes durante los últimos meses.

La FIA ha reaccionado con firmeza y espera que la campaña United Against Online Abuse contribuya a frenar este problema. Además, hace un llamamiento a las plataformas digitales para que intensifiquen sus esfuerzos en la protección de quienes integran este deporte.

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