¿Quién tomará el futuro de Colapinto? Un multimillonario desafía a Horner y Mercedes en la batalla por Alpine
¿Quién tomará el futuro de Colapinto? Un multimillonario desafía a Horner y Mercedes en la batalla por Alpine
El conflicto por la participación minoritaria en Alpine se ha encendido.
Mercedes-Benz Group estaría listo para adquirir dicha porción, mientras que el exdirector del equipo Red Bull, Christian Horner, también tiene la mira puesta en el equipo francés. No obstante, según PlanetF1, ambos contendientes compiten con un empresario adinerado de fuera de la élite.
Actualmente, Otro Capital posee el 24% del equipo. Este consorcio, integrado por reconocidas celebridades de Hollywood y deportistas destacados, solo podrá vender sus acciones a partir de septiembre, según se desprende de documentos empresariales recientemente difundidos.
Propietario de los New York Mets se hace presente
Steven Cohen, dueño del equipo de béisbol New York Mets, ha entrado en la disputa. Tras adquirir los Mets en 2020 por unos 2,4 mil millones de dólares, Cohen incrementó el tope salarial y llevó al equipo a un nivel superior, atrayendo nuevos patrocinadores y ampliando las oportunidades comerciales. Ahora, su interés se centra también en Alpine.
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Alpine presiona a Otro Capital para vender acciones
El posible cambio en la titularidad de estas acciones se debe, en parte, al descontento que se vive en Alpine.
Se esperaba que Otro Capital impulsara el prestigio tanto de Renault como del equipo de Fórmula 1, pero tales expectativas no se han cumplido.
Por ello, Alpine habría aumentado la presión sobre el consorcio para que se deshaga de su participación, abriendo la puerta a que, además de Mercedes y Horner, Cohen se sume como uno de los nuevos propietarios potenciales.
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