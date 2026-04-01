F1 Hoy: Carlos Sainz acusa de negligencia a la FIA; Fernando Alonso sugiere cocineros para pilotos

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Checo Pérez F1: "Hemos sido bastante más rápidos que Aston Martin y nuestro ritmo está mejorando". ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: “Para mí correr con Checo, con Lewis y con Fernando es un placer enorme, lo disfruto". ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: Se burla del deporte y sugiere al cocinero para tomar curvas de Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz F1: Furioso con la FIA por ignorar advertencias que generaron el accidente del GP de Japón. ::: LEER MÁS

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