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Carlos Sainz and Fernando Alonso pointing and waving at fans during the drivers' parade

F1 Hoy: Carlos Sainz acusa de negligencia a la FIA; Fernando Alonso sugiere cocineros para pilotos

Carlos Sainz and Fernando Alonso pointing and waving at fans during the drivers' parade — Foto: © IMAGO

F1 Hoy: Carlos Sainz acusa de negligencia a la FIA; Fernando Alonso sugiere cocineros para pilotos

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GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 31 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: "Hemos sido bastante más rápidos que Aston Martin y nuestro ritmo está mejorando". ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: “Para mí correr con Checo, con Lewis y con Fernando es un placer enorme, lo disfruto". ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: Se burla del deporte y sugiere al cocinero para tomar curvas de Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz F1: Furioso con la FIA por ignorar advertencias que generaron el accidente del GP de Japón. ::: LEER MÁS

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