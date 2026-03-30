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Sergio Perez, Cadillac, AustralianGP, 2026

¡Checo lanza ADVERTENCIA hacia Alonso!

Sergio Perez, Cadillac, AustralianGP, 2026 — Foto: © IMAGO

¡Checo lanza ADVERTENCIA hacia Alonso!

Checo Pérez ha establecido una amenaza real hacia Fernando Alonso y Aston Martin para las siguientes carreras.

Checo se atrevió a lanzar palabras de ilusión respecto a Cadillac y lo que le espera para las carreras después del parón.

El corredor mexicano lanzó un esperanzador mensaje para la escudería Cadillac tras los resultados conseguidos en Suzuka. Checo finalizó en la 17ª posición de la tercera carrera de 2026.

"Hemos sido bastante más rápidos que Aston Martin y hemos visto que nuestro ritmo está mejorando. Esperemos que las mejoras que llevemos a Miami nos permitan ser mucho más competitivos", señaló.

Relacionado: INCREÍBLE remontada de Antonelli para la victoria, mientras Checo VENCE a Bottas en el GP de Japón

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras el GP de Japón?

GPFans te presenta la clasificación actualizada del Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1. Kimi Antonelli se coronó en Japón, convirtiéndose en el piloto más joven en liderar el campeonato mundial de Fórmula 1.

Antonelli arrancó desde la pole en Suzuka, pero tras un tropiezo en la salida le costó varias posiciones. Mientras su compañero George Russell batallaba por tomar el liderazgo, la aparición del safety car por el choque de Oliver Bearman complicó la situación del británico.

Russell se detuvo para cambiar neumáticos, lo que permitió a Antonelli aprovechar una parada gratuita. Poco después, superó a Oscar Piastri y se distanció del resto del pelotón. Consulta la clasificación completa a continuación tras el GP de Japón.

Pos. Piloto Puntos
1Kimi Antonelli72
2George Russell63
3Charles Leclerc49
4Lewis Hamilton41
5Lando Norris25
6Oscar Piastri21
7Oliver Bearman17
8Pierre Gasly15
9Max Verstappen12
10Liam Lawson10
11Arvid Lindblad4
12Isack Hadjar4
13Gabriel Bortoleto2
14Carlos Sainz2
15Esteban Ocon1
16Franco Colapinto1
17Nico Hülkenberg0
18Alex Albon0
19Valtteri Bottas0
20Sergio Pérez0
21Fernando Alonso0
22Lance Stroll0

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