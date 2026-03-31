Sainz está furioso por la NEGLIGENCIA de la F1 por ignorar las advertencias de seguridad

Williams de F1, Carlos Sainz, ha criticado duramente las nuevas normas, manifestando su frustración por lo que considera una falta de atención de la FIA hacia los pilotos.

El español se mostró especialmente descontento tras el accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón, cuando el joven británico salió despedido de la pista en la vuelta 22 tras un fuerte impacto.

Bearman sufrió una fuerza de 50G, y se le vio saliendo del monoplaza cojeando, claramente afectado por una lesión en la pierna. Más tarde, Haas informó que, tras realizarle radiografías, no se detectaron fracturas y que el piloto fue dado de alta por el servicio médico del circuito.

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El choque se produjo en la curva Spoon, cuando Bearman intentaba adelantar al lento Franco Colapinto y terminó rodando sobre el césped en una zona de alta velocidad. Mientras tanto, el piloto argentino no tuvo inconvenientes, ya que su monoplaza Alpine estaba en modo de recogida de energía, recargando la batería antes del largo recta.

La diferencia de velocidades, sumada a la aceleración del Haas, tomó por sorpresa al joven británico y acabó desencadenando la colisión. Según Ayao Komatsu, jefe del equipo Haas, las velocidades de acercamiento excesivas fueron la causa principal de tan grave accidente.

Sainz ha expresado su preocupación, afirmando que los pilotos ya han alertado a la FIA sobre los peligros que suponen estas mayores velocidades de acercamiento bajo la nueva normativa.

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Declaraciones completas de Sainz contra la FIA

"Estoy ilusionado por ver qué propuestas nos traen la FOM y la FIA con las nuevas regulaciones", comentó Sainz a Sky Sports F1.

"Espero que para Miami nos presenten algo realmente mejor. Tras el accidente de Oliver Bearman, hemos estado advirtiendo sobre cómo estas mayores velocidades de acercamiento pueden desembocar en incidentes de esta naturaleza. No estoy nada contento con lo que hemos presenciado y ojalá se encuentre una solución que garantice carreras más seguras y reduzca estos extremos diferenciales de velocidad."

"Me sorprendió que decidieran ajustar exclusivamente la sesión de clasificación y dejar la carrera intacta, alegando que la emoción en pista es lo que importa. Como pilotos, hemos dejado claro que el problema no radica únicamente en la clasificación, sino también en la dinámica de la carrera. Afortunadamente, en esta ocasión contamos con una zona de escape, pero imagina lo que sucedería en circuitos como Bakú, Singapur o Las Vegas, donde estos desajustes de velocidad podrían tener consecuencias mucho más graves."

"Desde la GPDA hemos alertado a la FIA de que, con este reglamento, veríamos muchos incidentes de este estilo, por lo que es imperativo realizar cambios cuanto antes. Escuché que el impacto llegó a 50G, superando incluso mi accidente en Rusia en 2015, en el que alcanzamos 46G. Esto debe servir de ejemplo para que los equipos escuchen las demandas de los pilotos, porque la forma en que se desarrolla la competición actualmente no es aceptable."

En 1996, Damon Hill se pronunció en X respaldando las críticas de Bearman: "Creo que tiene razón en estar preocupado. Que un coche disminuya inesperadamente la velocidad en los tramos más rápidos de cualquier pista equivale a una puesta a prueba de los frenos. Las advertencias luminosas llegan demasiado tarde."

Tras el accidente y dada la influencia de las altas velocidades de acercamiento, la FIA ofreció las siguientes aclaraciones: "Desde la introducción de las normas 2026 se han mantenido intensos debates entre la FIA, los equipos, los fabricantes de unidades de potencia, los pilotos y la FOM. Estas regulaciones incluyen, por diseño, parámetros ajustables en materia de gestión de la energía, lo que permite optimizaciones basadas en datos reales. Se acordó realizar una revisión estructurada tras la fase inicial de la temporada para analizar detenidamente toda la información disponible."

Declaración de la FIA

Después de la carrera, la FIA expresó: "En abril están previstas varias reuniones para evaluar la aplicación de las nuevas normas y determinar si son necesarios ajustes. Cualquier modificación, especialmente en lo que respecta a la gestión de la energía, requerirá simulaciones precisas y análisis minuciosos. La FIA seguirá colaborando de manera estrecha y constructiva con todos los implicados para garantizar el mejor resultado para el deporte, y la seguridad seguirá siendo una prioridad absoluta. Por el momento, especular sobre el contenido de posibles cambios es prematuro. Comunicaremos nuevas actualizaciones a su debido tiempo."

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