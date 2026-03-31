Alonso sigue a Verstappen y sugiere al COCINERO para pilotar la nueva F1

Fernando Alonso se mostró muy crítico tras un decepcionante Gran Premio de Japón y arremetió contra las actuales normas de la Fórmula 1.

El piloto español, que estrenó la paternidad este fin de semana y llegó tarde al circuito de Suzuka, solo consiguió la posición 21 en la sesión de clasificación y terminó octavo en la carrera.

Según el piloto de Aston Martin, la emoción de competir en circuitos legendarios como Suzuka, Silverstone o Spa-Francorchamps se ha esfumado con la generación actual de monoplazas. Durante una rueda de prensa, Alonso afirmó sin rodeos.

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“La emoción que ofrece Suzuka se ha perdido”. Recordó además un comentario realizado en Bahrein acerca de la facilidad en la conducción en estos circuitos.

“Ya en Bahrein dije que, en esta temporada, hasta un cocinero podría afrontar las curvas diez y doce”, dijo, matizando después: “Quizás no el cocinero, pero sí creo que hasta el 50 por ciento del personal del equipo podría hacerlo.”

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Falta de desafío en las curvas rápidas

El problema radica en la distribución obligatoria del poder del motor: tanto el motor de combustión como el eléctrico aportan cerca de la mitad de la fuerza. Para evitar que la batería se agote en las largas rectas, los pilotos deben soltar el acelerador en las curvas rápidas, lo que les obliga a recargar la batería para luego tener potencia máxima en las rectas.

“Bajas la velocidad para cargar la batería, lo que elimina el factor talento”, explicó Alonso. El problema también afectó a Charles Leclerc, quien, a pesar de ganar tiempo en clasificación gracias a un mayor agarre en las curvas, no mejoró su vuelta porque exigió demasiado de la batería. El monegasque calificó la situación por radio como “una gran broma.”

Verstappen sugiere una salida

Alonso espera que la Fórmula 1 actúe rápidamente para subsanar los problemas de gestión energética, como el superclipping y las D-rates. Su posición encuentra eco en Max Verstappen, quien atraviesa una temporada difícil en Red Bull Racing y ocupa la octava plaza en el campeonato después de Japón.

El neerlandés insinuó su descontento con el actual panorama e incluso dejó entrever la posibilidad de dejar la competición. Sin embargo, un cambio rápido en las regulaciones parece poco probable, pues se requiere el consenso de la FIA, de la Fórmula 1 y de al menos cuatro fabricantes de motores, incluidos equipos como el de Mercedes, que actualmente domina las reglas con Kimi Antonelli al frente en el campeonato mundial.

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