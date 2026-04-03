'No la cagues' - La misión en F1 del reemplazo de Fernando Alonso

Era abril de 2016 y Stoffel Vandoorne estaba a punto de tener la oportunidad de su vida, solo que aún no lo sabía.

El piloto reserva de McLaren estaba a punto de convertirse en el centro de atención del mundo de la F1, después de que el gran Fernando Alonso sufriera algunas lesiones muy dolorosas en el Gran Premio de Australia que abría la temporada.

Alonso, de alguna manera, salió ileso de un horrible accidente en Albert Park en Melbourne, cuando su McLaren golpeó la parte trasera del Haas de Esteban Gutiérrez. Pero a pesar de su bravuconería inicial, las radiografías revelarían costillas fracturadas y un pulmón colapsado.

Las lesiones de Alonso en Melbourne

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Inicialmente, el español había tenido la intención de correr en el segundo Gran Premio de la temporada en Baréin, pero la autorización médica no llegaría. Eso dejó a McLaren con una carrera frenética para conseguir que Vandoorne lo reemplazara.

El único problema era que Stoffel estaba compitiendo en Japón en ese momento y se enfrentaba a un vuelo nocturno de 5000 millas que lo llevaría directamente del avión a un coche para la FP1. ¡Qué viaje!

Hoy (viernes 3 de abril) se cumplió el décimo aniversario de ese momento mágico para Vandoorne, ya que tuvo la oportunidad inesperada de hacer su debut en la F1. Lo recordó en una publicación en redes sociales y dijo que sabía que literalmente tenía un solo trabajo. Solo uno...

Vandoorne tenía un solo trabajo

Escribió en X: "¡Hace 10 años hoy! Recibí la llamada para hacer mi debut en la F1 en Baréin, reemplazando a Fernando."

"Un día estaba compitiendo en la Super Fórmula en Japón, al siguiente estaba volando durante la noche directamente a la FP1."

"Caos, pero mi enfoque estaba claro: no la cagues 😅. ¡Sumé un punto, buenos tiempos! 🙂🙌"

Como dijo Vandoorne, su debut fue realmente exitoso, ya que llegó en décimo lugar, asegurando un valioso punto para McLaren.

Diez años después de ese incidente, algunas cosas simplemente no han cambiado para la estrella belga. A medida que la temporada 2026 continúa, es una vez más piloto reserva en un equipo de Alonso, esta vez Aston Martin.

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