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Fernando Alonso, Aston Martin, China, 2026

El AMENAZANTE mensaje de Fernando Alonso a Honda tras abandonar el GP de China

Fernando Alonso, Aston Martin, China, 2026 — Foto: © IMAGO

El AMENAZANTE mensaje de Fernando Alonso a Honda tras abandonar el GP de China

Fernando Alonso emitió un amenazante mensaje para Honda luego de verse obligado a abandonar el Gran Premio de China por problemas provocados por el motor en su Aston Martin.

El bicampeón del mundo se retiró de la carrera en Shanghai debido a vibraciones que comenzaron a afectarle físicamente. Por lo tanto, fue un nuevo fracaso para el español en un inicio de pesadilla en 2026.

Hablando con DAZN, Alonso compartió el panorama de cara a la siguiente carrera: "¿Los planes? Pregunta al equipo, yo prepararé Japón de la manera correcta y ojalá en Honda hagan deberes.

"Hemos encontrado más vibraciones que en cualquier otra sesión del fin de semana. Físicamente, no podía seguir mucho más tiempo, empecé a perder sensibilidad en las manos y en los pies.

"La primera vuelta es más de instinto, no es el campeonato del mundo de pilas que tenemos ahora mismo", comentó el número 14.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

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