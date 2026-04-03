La F1 'no necesita' a Max Verstappen - una leyenda responde

Un expiloto de F1 ha sugerido que el deporte no necesita retener al cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen.

Cambios drásticos en la normativa se introdujeron en el deporte a principios de este año, y Verstappen ha dicho que los nuevos coches no son divertidos de conducir, mientras que informes en los medios holandeses después del Gran Premio de Japón afirmaron que está 'considerando seriamente' retirarse de la F1.

Verstappen tiene muchos otros pasatiempos de carreras fuera de la F1, incluyendo las carreras de GT y las de simulación, y tiene previsto competir en la carrera de las 24 Horas de Nürburgring a finales de mayo.

El holandés ha dicho que su continuidad en la F1 dependerá de si la FIA y la Formula One Management deciden hacer cambios en las reglas antes de 2027, que actualmente está previsto que sea el penúltimo año del contrato actual de Verstappen con Red Bull.

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Pero ahora, el expiloto de Ferrari F1 Eddie Irvine ha dicho que el deporte no necesita intentar retener a Verstappen en la F1 debido a la cantidad de otros pilotos talentosos que ya están haciendo de esta temporada 2026 una emocionante en términos de la batalla por el campeonato.

“La F1 no necesita a Max, hay muchos pilotos talentosos”, dijo Irvine a Gazzetta. “Es difícil para él encontrarse en medio del pelotón, pero considerando su salario, hay más de 50 millones de euros en buenas razones para quedarse”.

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¿Pueden Verstappen y Red Bull cambiar las cosas?

Como mencionó Irvine, parte de la desilusión de Verstappen con el deporte en este momento probablemente se deba al hecho de que él y su equipo Red Bull están luchando en la mitad de la parrilla.

Desde que comenzaron su nueva era de producción de unidades de potencia, el mejor resultado del equipo en un Gran Premio es un sexto puesto, logrado por Verstappen en el Gran Premio de Australia.

El holandés se encuentra actualmente en noveno en el campeonato de pilotos con solo 12 puntos de los tres primeros fines de semana de carrera de la temporada. Apenas un recuento de puntos digno de un cuatro veces campeón del deporte.

Verstappen ya está 60 puntos por detrás del líder temprano del campeonato, Kimi Antonelli, y Red Bull parece estar muy por detrás de Ferrari, McLaren y especialmente Mercedes.

El equipo trabajará arduamente en este descanso de cinco semanas de la temporada 2026 para intentar proporcionar a Verstappen e Isack Hadjar una mejor oportunidad de luchar por un podio en el GP de Miami en mayo.

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