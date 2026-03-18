¡Cambios para Alonso! Aston Martin quiere DESPEDIR a Newey; Horner, posible nuevo jefe de equipo

El ambiente en Aston Martin se ha vuelto turbulento tras un comienzo dramático en la nueva temporada de Fórmula 1.

Según los últimos rumores, Lawrence Stroll, propietario del equipo, considera despedir a Adrian Newey –a quien se le había encomendado la doble función de socio técnico y director– en favor del veterano Christian Horner.

El equipo de Silverstone aspiraba a competir por victorias, pero ahora se encuentra en la última posición del campeonato.

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Después de los dos primeros Grandes Premios en Australia y China, Aston Martin sigue sin sumar puntos. Mientras Mercedes, con pilotos como George Russell y Andrea Kimi Antonelli, marcaba la diferencia, los problemas persistentes en la fiabilidad del motor Honda y las complicaciones en el chasis han pasado factura.

Vibraciones anómalas afectan al motor, dañando los sistemas de la batería y forzando a Fernando Alonso a abandonar la carrera en dos ocasiones. Para evitar daños mayores, el equipo se ve obligado a reducir las revoluciones, generando una brecha de cerca de cuatro segundos por vuelta frente a los líderes.

Stroll cuestiona el doble papel de Newey

Newey fue reclutado con gran expectación como la figura destinada a llevar a Aston Martin a la cima, pero su actuación como socio técnico y director no ha cumplido con las expectativas. Stroll ya califica su promoción a líder del equipo como un error. El multimillonario canadiense observa la ausencia de resultados y el creciente ambiente tenso en el equipo.

“Adrian Newey no estuvo presente en el GP de China. Después de acusar públicamente a Honda de no estar preparado para su proyecto en F1, Lawrence Stroll empieza a dudar de haberlo nombrado director del equipo”, señala Cameron CC en la red social X.

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¿Podría Horner ser el salvador?

El nombre que más resuena en el paddock es el de Christian Horner. El exdirector de Red Bull abandonó el equipo austriaco el pasado julio tras una lucha interna por el poder y se encuentra actualmente en su período de licencia obligatoria, que finaliza en mayo.

Esto podría dejarle la puerta abierta para un nuevo reto en Aston Martin. Aunque Stroll había afirmado firmemente que Horner no integraría su equipo bajo ninguna circunstancia, la crisis actual ha reavivado las conversaciones en torno a su posible incorporación.

Horner y su vínculo con Alpine

La llegada de Horner a Aston Martin, sin embargo, no es algo seguro. El británico también está vinculado a una posible función como copropietario en Alpine. Según algunos informes, “Horner estaría interesado en adquirir acciones, pero el CEO de Mercedes, Toto Wolff, intentaría impedirlo”.

Además, Aston Martin necesita resolver los problemas de fiabilidad de su motor Honda antes de que un nuevo liderazgo pueda marcar la diferencia en el desarrollo del equipo.

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