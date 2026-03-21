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Japanese Grand Prix, start, 2025t, generic

GP de Japón 2026: Calendario completo de la próxima carrera de F1

Japanese Grand Prix, start, 2025t, generic — Foto: © IMAGO

GP de Japón 2026: Calendario completo de la próxima carrera de F1

Después del Gran Premio de China, el espectáculo de Fórmula 1 se traslada a Japón para disputarse en el legendario Suzuka International Racing Course. Esta carrera, que se celebra apenas dos semanas después de los eventos en China, ofrece a los pilotos un nuevo reto en uno de los circuitos más exigentes y técnicos del calendario. ¿Cuándo son las sesiones?

George Russell llega a Japón como líder del campeonato mundial, seguido de cerca por su compañero de equipo Andrea Kimi Antonelli. Este último, vencedor en China y actual poseedor del récord de vuelta en Suzuka, se encuentra en plena forma.

El circuito de Suzuka es célebre por su inconfundible trazado en forma de "8" y se extiende a lo largo de 5.807 kilómetros, albergando tramos icónicos como las curvas en "S", Degner 1 y 2, la Spoon Curve y la vertiginosa 130R.

La carrera de domingo consta de 53 vueltas, y la vuelta más rápida jamás registrada pertenece a Andrea Kimi Antonelli, con un tiempo de 1:30.965 logrado en 2025.

¿Cuál es el calendario del Gran Premio de Japón?

El fin de semana en Suzuka comienza el viernes 27 de marzo con la primera sesión de entrenamientos libres. Horas después, los equipos vuelven a la pista para la segunda práctica.

El sábado 28 de marzo, la tercera y última sesión libre se disputa seguida de la clasificación, misma que determinará la parrilla de salida para el Gran Premio de Japón, previsto para el domingo 29 de marzo.

Resumen del calendario

Viernes, 27 de marzo

-Primera práctica libre

-Segunda práctica libre

Sábado, 28 de marzo

Tercera práctica libre

-Clasificación

Domingo, 29 de marzo

-Gran Premio de Japón

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George Russell sigue en primera posición, con Kimi Antonelli siguiéndolo de cerca tras ganar la pole y la victoria en China. Detrás, los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton completan la tercera y cuarta posición.

Carlos Sainz y Franco Colapinto sumaron los primeros puntos de la temporada, con Fernando Alonso y Sergio Pérez aún sin poder obtener unidades con Aston Martin y Cadillac, respectivamente.

Pos. Piloto Puntos
1George Russell51
2Kimi Antonelli47
3Charles Leclerc34
4Lewis Hamilton33
5Oliver Bearman17
6Lando Norris15
7Pierre Gasly9
8Max Verstappen8
9Liam Lawson8
10Arvid Lindblad4
11Oscar Piastri3
12Carlos Sainz2
13Gabriel Bortoleto2
14Franco Colapinto1
15Esteban Ocon0
16Alexander Albon0
17Sergio Pérez0
18Fernando Alonso0
19Lance Stroll0
20Nico Hülkenberg0

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