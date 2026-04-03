La FIA aprueba una nueva carrera tras las cancelaciones de la F1

La FIA ha anunciado un cambio en el calendario de una de sus series de carreras, tras la cancelación del fin de semana del Gran Premio de Arabia Saudita.

Se han añadido dos nuevas carreras al calendario de la F1 Academy para compensar la cancelación de ese fin de semana de carreras en el Circuito Corniche de Yeda.

La F1 ha perdido dos fines de semana de gran premio del calendario debido a la guerra en Oriente Medio, con la cancelación de los Grandes Premios de Arabia Saudita y Baréin, pero en la F1 Academy, solo el evento de Arabia Saudita estaba en su calendario de 2026.

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Sin embargo, los eventos de la F1 Academy tienen dos carreras —una carrera con parrilla invertida y la carrera principal—, por lo que se han añadido dos nuevas carreras para asegurar que siga siendo una temporada de 14 carreras.

Estas se presentan en forma de una nueva 'carrera de apertura' que ha sido añadida al reglamento deportivo de la FIA.

En los fines de semana de los Grandes Premios de Canadá y Estados Unidos, la F1 Academy tendrá tres carreras en el calendario, con la carrera de apertura situada al inicio del programa de carreras del fin de semana de la serie.

La parrilla para esta carrera se establecerá mediante la sesión de clasificación habitual, pero se tomará la segunda mejor vuelta de clasificación de los pilotos para configurarla, lo que significa que los pilotos tendrán que realizar dos vueltas excelentes para conseguir la pole position tanto para la carrera original como para la carrera principal más tarde en el fin de semana.

Se otorgarán puntos completos por la carrera adicional, lo que la hace crucial para las esperanzas de campeonato de los pilotos.

Los aficionados de la serie de carreras exclusivamente femenina tendrán tres oportunidades de ver a sus pilotos favoritas competir durante los GP de Canadá y Estados Unidos a finales de este año, una perspectiva tentadora.

El fin de semana del GP de Canadá tendrá lugar entre el 22 y el 24 de mayo, mientras que el penúltimo fin de semana de la temporada en Austin será del 23 al 25 de octubre.

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¿Quién lidera la clasificación de la F1 Academy 2026?

Hasta ahora, solo hemos tenido un fin de semana de carreras de la F1 Academy en 2026 —el Gran Premio de China—, lo que significa que hemos tenido una carrera con parrilla invertida y una carrera principal.

Nina Gademan, de MP Motorsport, ganó la carrera con parrilla invertida, sumando los 10 puntos completos por ella, pero solo ocupa el tercer lugar en la clasificación temprana de pilotos después de terminar cuarta en la carrera principal.

Emma Felbermayr, de 19 años, lidera el campeonato de la F1 Academy tal como están las cosas, después de ganar la primera carrera principal del año en el Circuito Internacional de Shanghái.

Se encuentra seis puntos por delante de Alisha Palmowski, de Campos Racing.

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