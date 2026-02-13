¿Nuevo truco? La pieza del Alpine de Franco Colapinto que NADIE MÁS TIENE

Durante el día inaugural de las pruebas en Baréin se pudo apreciar el llamativo alerón trasero del Alpine. El equipo ha apostado por una solución radicalmente diferente a la de sus rivales, lo que podría conllevar una leve pérdida en la eficiencia aerodinámica.

A partir de esta temporada, la aerodinámica activa jugará un papel fundamental en la Fórmula 1. Los pilotos podrán elegir entre dos modos que modifican la posición de los alerones delantero y trasero, permitiendo alcanzar una velocidad máxima óptima en las rectas mientras se consigue la adherencia necesaria en las curvas.

Durante las jornadas de pruebas en Barcelona se hablaba de manera enigmática sobre los secretos de los equipos, pero en Baréin todo se exhibe con total claridad. En este caso, el alerón trasero del Alpine destaca de inmediato. Su sistema de fijación para desplegar el alerón rompe con lo convencional y se diferencia notablemente del de sus competidores. Asimismo, se menciona que Audi también contará con un diseño similar, aunque aún no se le ha visto en Baréin.

En lugar de que el flap gire hacia arriba como en la mayoría de los equipos, el de Alpine gira hacia abajo. ¿Podría ser Enstone…?

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

