La entrevista de Max Verstappen en la BBC rompió las directrices de la F1

El neerlandés no ha estado contento en lo que va de temporada

A veces, romper las reglas es algo bueno y deberías hacerlo sin dudarlo.

Esto no es solo un consejo sin venir a cuento (aunque es un buen consejo), sino también una buena lección que aprender de Jennie Gow de la BBC después del Gran Premio de Japón del fin de semana pasado.

Las directrices de la F1, como señaló su colega Andrew Benson después de la entrevista de Gow con Max Verstappen en el corral de medios después de la carrera, limitan a los broadcasters a dos preguntas por piloto.

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La veterana reportera de pitlane de la BBC terminó haciéndole al neerlandés cinco preguntas (lo cual es notablemente más de dos [fuente: el concepto de los números]) mientras él seguía desahogando sus frustraciones con las nuevas regulaciones de motores.

Benson señaló que el encargado de relaciones públicas de Verstappen claramente no tuvo ningún problema con la conversación extendida, no intervino y, en cambio, permitió que la entrevista continuara más allá de su punto final normal.

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Se revelan las restricciones de medios de la F1

Benson reveló el detalle entre bastidores en su columna de preguntas y respuestas para fans esta semana, escribiendo: "La entrevista que Verstappen concedió el domingo fue extraordinaria. No solo por su apertura, honestidad y elocuencia, sino también por el hecho de que estaba feliz de seguir hablando más allá de los límites habituales.

"Las directrices de la F1 restringen a los broadcasters a dos preguntas en el 'corral' después de una carrera. Pero Jennie percibió el estado de ánimo de Verstappen y siguió adelante, haciendo cinco en total.

"Anna Webster, la encargada de relaciones públicas de Verstappen en Red Bull, se dio cuenta de que él quería seguir hablando, así que los dejó continuar. El resultado fue una profunda visión del estado mental de Verstappen."

Como demuestra el incidente, no hay nada completamente definido sobre el enfoque del cuatro veces campeón del mundo para tratar con los medios... siempre y cuando ninguna de tus cinco preguntas sea sobre chocar con George Russell.

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