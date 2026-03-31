close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Colapinto at Alpine

TODO sobre la exhibición de Franco Colapinto en Argentina

Colapinto at Alpine — Foto: © IMAGO

TODO sobre la exhibición de Franco Colapinto en Argentina

Franco Colapinto y Alpine tendrán una exhibición en Argentina durante la pausa de la Fórmula 1 en el mes de abril.

GPFans te presenta toda la información que debes saber sobre el regreso de la categoría a suelo argentino. Un hito que marca un suceso histórico y refleja el enorme impacto que ha tenido Colapinto.

¿Cuándo es la exhibición de Franco Colapinto en Argentina?

Domingo 26 de abril

¿Dónde será la exhibición de Franco Colapinto en Argentina?

Ciudad de Buenos Aires, entre las Avenidas Libertador y Sarmiento

¿Cómo comprar entradas para la exhibición de Franco Colapinto en Argentina?

La venta de entradas generales para presenciar el evento comenzará el 07/04 a las 16:00 hs. Preventa exclusiva con Tarjeta de Crédito Mercado Pago (3 cuotas sin interés disponible a partir del 6/4 a las 16:00 hs). Entradas por http://enigmatickets.com

¿Qué auto usará Franco Colapinto en la exhibición de la Fórmula 1 en Argentina?

Lotus E20 del año 2012 (Motor V8) con el livery de Alpine.

Relacionado: BOMBAZO: La F1 regresa OFICIALMENTE a Argentina con Franco Colapinto

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

6134 votos

Relacionado

Fórmula 1 Franco Colapinto Alpine

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

BOMBAZO: La F1 regresa OFICIALMENTE a Argentina con Franco Colapinto

BOMBAZO: La F1 regresa OFICIALMENTE a Argentina con Franco Colapinto

  • Hoy 15:15
Colapinto revela el VERDADERO IMPACTO de Checo en la F1

Colapinto revela el VERDADERO IMPACTO de Checo en la F1

  • 3 hours ago
Colapinto señala el MAYOR PLACER de ser piloto de la F1

Colapinto señala el MAYOR PLACER de ser piloto de la F1

  • Hoy 16:00
¡Con razón Alpine está así! El viaje SECRETO del jefe de Colapinto enfurece a los aficionados

¡Con razón Alpine está así! El viaje SECRETO del jefe de Colapinto enfurece a los aficionados

  • Ayer 20:30
Colapinto F1: ROMPE EL SILENCIO sobre el accidente de Bearman; Bearman lo CULPA

Colapinto F1: ROMPE EL SILENCIO sobre el accidente de Bearman; Bearman lo CULPA

  • 29 de marzo de 2026 19:00
Checo Pérez CONFIRMA el plan de Cadillac para acercarlo a Franco Colapinto

Checo Pérez CONFIRMA el plan de Cadillac para acercarlo a Franco Colapinto

  • 29 de marzo de 2026 17:00

Fórmula 1

15:22
TODO sobre la exhibición de Franco Colapinto en Argentina
15:15
BOMBAZO: La F1 regresa OFICIALMENTE a Argentina con Franco Colapinto
29-3
F1 Hoy: Sainz SEÑALA A LA FIA por CHOQUE de Bearman; Alonso y NUEVA CRÍTICA para Aston Martin
29-3
Checo F1: ATREVIDA ADVERTENCIA a Sainz; el plan de Cadillac para acercarlo a Colapinto

Recién en

17:00
Colapinto revela el VERDADERO IMPACTO de Checo en la F1
16:00
Colapinto señala el MAYOR PLACER de ser piloto de la F1
15:15
BOMBAZO: La F1 regresa OFICIALMENTE a Argentina con Franco Colapinto
14:30
Sainz está furioso por la NEGLIGENCIA de la F1 por ignorar las advertencias de seguridad
14:00
Alonso sigue a Verstappen y sugiere al COCINERO para pilotar la nueva F1
Noticias F1

Recomendado por la redacción

TODO sobre la exhibición de Franco Colapinto en Argentina Alpine

TODO sobre la exhibición de Franco Colapinto en Argentina

Hoy 15:22
¡BOMBAZO! Verstappen está considerando RETIRARSE de la F1 Formula 1

¡BOMBAZO! Verstappen está considerando RETIRARSE de la F1

Ayer 06:57
Checo Pérez CONFIRMA el plan de Cadillac para acercarlo a Franco Colapinto Cadillac

Checo Pérez CONFIRMA el plan de Cadillac para acercarlo a Franco Colapinto

29 de marzo de 2026 17:00
ATENCIÓN: Oliver Bearman CULPA A FRANCO COLAPINTO de su choque en Japón Alpine

ATENCIÓN: Oliver Bearman CULPA A FRANCO COLAPINTO de su choque en Japón

29 de marzo de 2026 16:17
Ontdek het op Google Play
x