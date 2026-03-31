TODO sobre la exhibición de Franco Colapinto en Argentina

Franco Colapinto y Alpine tendrán una exhibición en Argentina durante la pausa de la Fórmula 1 en el mes de abril.

GPFans te presenta toda la información que debes saber sobre el regreso de la categoría a suelo argentino. Un hito que marca un suceso histórico y refleja el enorme impacto que ha tenido Colapinto.

¿Cuándo es la exhibición de Franco Colapinto en Argentina?

Domingo 26 de abril

¿Dónde será la exhibición de Franco Colapinto en Argentina?

Ciudad de Buenos Aires, entre las Avenidas Libertador y Sarmiento

¿Cómo comprar entradas para la exhibición de Franco Colapinto en Argentina?

El artículo sigue tras el video

La venta de entradas generales para presenciar el evento comenzará el 07/04 a las 16:00 hs. Preventa exclusiva con Tarjeta de Crédito Mercado Pago (3 cuotas sin interés disponible a partir del 6/4 a las 16:00 hs). Entradas por http://enigmatickets.com

¿Qué auto usará Franco Colapinto en la exhibición de la Fórmula 1 en Argentina?

Lotus E20 del año 2012 (Motor V8) con el livery de Alpine.

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¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

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